Hvis du har forskanset dig på hjemmekontoret mod COVID-19, er du måske begyndt at savne både dit arbejde og lidt fysisk aktivitet.

Forskere fra University of Southern California (USC) kan måske komme med et bud på en alternativ arbejdsstilling, der er bedre for din sundhed:

Squatting - altså, hugsidning på dansk.

Et studie foretaget af forskere fra University of Southern California (USC), USA, viser i hvert fald, at dét at sidde på hug eller knæle er bedre for vores helbred end at parkere numserne på kontorstolen.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

At sidde ned i mange af døgnets vågne timer forårsager negative konsekvenser for menneskets helbred.

For eksempel hjertesygdomme og diabetes. Det skyldes formodentlig den lave muskelaktivitet og -metabolisme.

At det forholder sig sådan undrede først forskerne fra USC, fordi mennesket evolutionært har udviklet sig til i at spare på energien.

Forskerne har derfor fulgt en gruppe tanzanianske jæger-samlere, Hadzaerne, der har en livsstil, som minder meget om den, mennesker havde for tusinder af år

Ved at bede jæger-samlerne i undersøgelsen om at bære et apparat, der målte deres fysiske aktivitet og hvileperioder, fandt forskerne, at gruppen faktisk er stillesiddende i op til ti timer om dagen, præcis som mange af os i industrilandene.

Alligevel havde Hadzaerne ikke mange af følgesymptomerne, som vi har i Vesten, på den stillesiddende livsstil.

Ved at måle Hadzaernes muskelaktivitet kunne forskerne ganske konstatere, at forskellen kan hænge sammen med, at det at sidde på hug aktiverer musklerne mere end at sidde på for eksempel en stol.

»Hadza-folket [hviler ofte] i stillinger, der kræver et lavt niveau af muskelaktivitet – enten ved at sidde på hug eller knæle,« foræller biologiprofessor Davis Raichlen fra USC.

Forskerne ser ikke umiddelbart for sig, at man i Vesten begynder at se hugsiddende, jakkesætklædte mænd og kvinder foran computerskærmene, men de mener stadig, forskningen kan give os viden om, hvordan vi passer bedre på vores sundhed.

»Hugsidning er ikke et sandsynligt alternativ [til stolen], men at bruge mere tid i stillinger, der kræver en lav muskelaktivitet, kan være godt for vores helbred,« konkluderer Rachlen i pressemeddelelsen.



