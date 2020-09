Den springer op i luften og kaster sig ned i vandet. Igen og igen. Midt mellem speedbåde og spisesteder.

Et af havnebassinerne i Skagen dannede mandag aften baggrund for et særdeles sjældent syn.

Her fangede en familie en såkaldt stribet delfin på mobiltelefonen og sendte optagelsen til Kanal Frederikshavn, hvorfra B.T. har fået videoen – og det er ikke hverdag, at sådan én befinder sig i dansk farvand. Se videoen øverst i artiklen her

Ifølge Hvaler.dk er lige præcis dén delfinart kun to gange tidligere blevet spottet i Danmark. Senest for knap 20 år siden.

Den har sit navn på grund af en den stribe, der går på langs af hver side af kroppen. Den kan blive omkring to meter lang og vejer omkring 150 kilo.

Normalt findes der kun tre slags delfiner i Danmark: Almindelig delfin, hvidnæse og øresvin.

Men hvorfor har et eksemplar af den stribede delfin så fundet vej ind i et af havnebassinerne i Skagen, hvor den angiveligt har været siden lørdag, i stedet for at boltre sig i de varmere farvande, den normalt opholder sig i?

»Stribet delfin er endnu mere end en almindelig delfin en klimaindikator, men en enkelt stribet delfin gør jo ikke et klimaskifte,« siger Carl Kinze fra Hvaler.dk til Kanal Frederikshavn.