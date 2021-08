»Det giver ingen mening, og man bliver lidt arrig. Det er ikke sund fornuft. Det er politik.«

38-årige Simon Elgaard har i årevis drømt om at blive gift i Balle Kirke i Balle Sogn ved Silkeborg. Her har han et lokalt tilhørsforhold og blev også konfirmeret i sin tid.

Men hvis han vil giftes her, så må det blive på bekostning af nogle af de inviterede gæster.

For Balle Kirke er ikke stor nok til, at alle de 69 inviterede gæster må være med, når Simon Elgaard skal giftes med sin forlovede, Charlotte Bodin, 28. august.

Ikke fordi der ikke er fysisk plads i kirken, men fordi der er et arealkrav, der lyder på to kvadratmeter per person.

Et afstandskrav, der ikke længere eksisterer for blandt andet større udendørs arrangementer med siddepladser. Derfor kunne over 30.000 samles på stadion, da FC København og Brøndby tørnede sammen søndag.

»Det er voldsomt paradoksalt,« udtrykker Simon Elgaard. Han forstår ikke, hvorfor han ikke må invitere alle sine gæster med i kirken. Især fordi de allesammen alligevel skal mødes bagefter.

»De samme 69 personer mødes lige bagefter, hvor de skal kramme og kysse. Det er helt symbolsk, og der er intet sundhedsmæssigt perspektiv i det.«

Brylluppet har været planlagt siden forrige sommer. Dengang var de overbeviste om, at restriktionerne ville høre fortiden til, når de nåede frem til sensommeren 2021. Og paradoksalt nok kunne de have afholdt deres bryllup uden begrænsninger, hvis blot det lå fire dage senere.

Men på grund af afstandskravet står de nu i et stort dilemma. Brylluppet bliver ikke rykket, og de ønsker heller ikke at skære gæster fra, så foreløbig afventer de, at kirken får specifikke retningslinjer fra Kirkeministeriet. Kan det ikke lade sig gøre, må de finde en anden kirke, hvor der er mere plads.

»Scenariet er nok, at vi skal rykke til en kedelig kirke i nabosognet. Den er væsentlig større, men den ligger på et torv med en pub som nabo, så det er ikke det mest hyggelige.«

Skulle det ske, går det også udover deres tidsplan, da det ikke er muligt at blive viet på samme tidspunkt. Brylluppet har nemlig været planlagt ned til allermindste detalje.

Inderst inde knuger han sig dog fortsat til håbet om, at retningslinjerne ændres i tide, så brylluppet alligevel kan stå i Balle Kirke:

»Det gør lidt ondt på mig, hvis ikke det kan lade sig gøre.«