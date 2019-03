'Betaler 2.000 for at kneppe dig, lidt mere hvis du er rigtigt ung?'

Sådan lyder en af utallige beskeder, som brugeren Signe18 har modtaget på den største danske sugardating-hjemmeside, sugardaters.dk.

Men bag brugeren gemmer der sig ikke 'en Signe'. Der gemmer sig til gengæld en B.T.-journalist.

Debatten om sugardating har nemlig fyldt meget i de seneste år, og oftest handler diskussionen om, hvorvidt sugardating blot bruges til rendyrket prostitution, og om det er for let at komme i gang med.

Derfor oprettede B.T. torsdag morgen en profil med navnet Signe18 uden et billede for at undersøge, hvilke og hvor mange henvendelser man får som en fiktiv 18-årig pige på den største danske sugardating-hjemmeside.

Og for at svare på det sidste spørgsmål, så er det mange henvendelser. Rigtig mange.

På 24 timer modtog profilen totalt 102 henvendelser fra mænd, der havde et hav af forskellige tilbud.

Dem vender vi tilbage til.

Sugardating-verdenen er ofte blevet kritiseret for at være for nem at komme ind i, og B.T. kan hurtigt konstatere, at det i hvert fald ikke er svært eller kompliceret.

Det tager maks. én til to minutter at oprette sig som bruger, og der går kun få minutter, før beskederne vælter ind.

'Daddy3', 'High&Horny', 'Trænetungmand', 'Empatisk Herre/Mentor' - ja, kært barn har mange navne - er blandt de mange brugere, der hurtigt byder sig til.

Mange af henvendelserne er helt konkrete forespørgsler på sex, og i mange af dem er der også specificeret konkrete beløb.

Her er et screenshot af nogle af de beskeder, som den fiktive bruger har modtaget. Her ses omkring ti beskeder - modtaget på ca. to timer.

De mest nævnte beløb er 1000-1500 kroner for en omgang sex.

Og det er det, som den store diskussion altid handler om. Bliver sugardating brugt til rendyrket prostitution?

B.T. har i de seneste dage fået forskellige svar på det spørgsmål.

Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF, er ikke et sekund i tvivl om, at sugardating er den lette vej til prostitution for især unge kvinder.

Modsat mener Rikki Tholstrup Jørgensen, der ejer Sugardaters.dk, at det er et helt forkert billede.

»Jeg kan slet ikke genkende det billede,« sagde han lørdag.

Derfor satte B.T. sig til at undersøge det.

Fredag formulerede vi en besked til de 102 mænd, der har skrevet til 'Signe18', hvor det står helt klart, at den fiktive pige har brug for penge, og at hun udelukkende er interesseret i penge for sex.

Med andre ord: rendyrket prostitution.

'Jeg har en veninde, der har mødtes med mænd og fået omkring 1000 kroner eller mere for sex, og jeg ville måske gerne prøve det. Er du interesseret i det?' stod der blandt andet i beskeden.

Og så var det bare at vente på svar. Ville mændene takke ja til tilbuddet, eller ville de modsat insistere på at mødes før sex eller blot vente med at se, om kemien var der?

Svaret blev førstnævnte.

Lørdag eftermiddag var 66 mænd vendt tilbage på beskeden, og af dem gjorde 59 det klart, at de var helt med på idéen om et sexmøde. Det svarer til 89 procent.

Alt fra solcentre til rastepladser blev foreslået som mødeplads, men flere af mændene inviterede også 'Signe18' hjem til dem.

Tilbage var der syv mænd, der enten insisterede på at se et billede af 'Signe18' eller have et såkaldt 'kemimøde' først.

Og det sker altså til trods for, at det fremgår klart på hjemmesiden, at Sugardaters.dk ikke skal bruges til købesex.

Står det til Pia Olsen Dyhr, der er formand i SF, er det da også tid til, at man undersøger lovligheden i en side som Sugardaters.dk.

»Vi skal have Justitsministeriet til at undersøge de her sider. De må prøve at rejse en sag,« siger formanden.

I så fald, at Justitsministeriet skulle tage et nærmere kig på sugardating og prostitution, ville det være et spørgsmål om, hvorvidt mændene bag Sugardaters.dk er skyldige i rufferi.

Og det er ikke umuligt, mener ekspert.

»Helt grundlæggende er der en klar indikation på, at der er en sammenhæng mellem sugardating og sex, så man bør få afklaret, om ejerne af Sugardaters.dk har gjort sig skyldig i rufferi,« oplyser Henning Fuglsang Sørensen, der er lektor i strafferet.

I straffeloven fremgår det, at 'den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år'.

Men der kan være et problem.

»Det strafbare er forsætligt rufferi, og det betyder, at hvis nu dem, der står bag Sugardaters.dk, kan løfte en fornuftig forklaring på, at de ikke var klar over, eller gjorde hvad de kunne, gennem deres bruger bettingelser og vilkår, for at undgå at formidle sex mod betaling, så kan de slippe,« fortæller Henning Fuglsang Sørensen.