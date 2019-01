Pensionisten Einar Svend Flintrup på 92 år er blind. Han er alene. Han har en pacemaker. Og om natten vågner han i angsten for ikke at kunne trække vejret.

Einar har på trods af sit handicap og sit dårlige helbred fået gentagne afslag på at komme på plejehjem.

Derfor truer og chikanerer et organiseret ’shitstorm-hold’ nu Helsingør Kommune på fuld udblæsning indtil, han får en plejehjemsplads.

»Truslerne handler om vedvarende chikane. De vil blive ved med at chikanere, indtil de får deres vilje. Det foregår via private beskeder, e-mails, sociale medier, breve, opkald og huskekager,« fortæller kommunaldirektør i Helsingør Kommune, Stine Johansen, til B.T.

Huskekagerne, som Stine Johansen refererer til, har hun og embedsværket kun latter tilovers for. Det er de personlige angreb og private chikaner, som er problemet.

»De insinuerer, at der er noget, vi skal frygte. Og vi bliver tilsvinet med uvederhæftige ord. Det er fuldstændig uacceptabelt at chikanere et embedsværk, der blot overholder reglerne og passer sit arbejde,« siger Stine Johansen.

Kommunaldirektøren kan ikke oplyse, hvem bagmændene er, men hun påpeger: »Vi har nultolerance over for den slags. Vi har været i kontakt med politiet, og de mennesker, som står bag, er politianmeldt.«

En aktindsigt, som B.T. har foretaget, viser, hvordan ’shitstorm-holdet’ angriber Stine Johansen personligt.

Brevet er blot ét ud af flere chikaneforsøg, som Helsingør Kommune er blevet udsat for.

Stine Johansen har imidlertid én besked til ’shitstorm-holdet’:

»Vi hverken kan eller vil presses eller trues til at ændre mening. 'Einar-sagen' er et politisk anliggende for politikerne på Christiansborg samt vores lokale demokrati.«

Dråben, der imidlertid får bærgeret til at flyde over i Helsingør, kommer torsdag eftermiddag i form af adskillige trusler rettet mod både ansatte og direktionen.

Derfor meddeler den nordsjællandske kommune følgende på Facebook:

Kort efter samme dag står én af bagmændene - Erik Guldager - frem på Facebook. Han bekræfter at have modtaget politianmeldelsen, som Helsingør Kommune står bag.

Men det stopper tilsyneladende ikke hans eller ’shitstorm-holdets’ foretagende.

'Jeg lovede dog flere kager, samt at fortsætte til Einar får sin plejehjemsplads - for det skal ikke handle om Erik, men om Einar,' skriver Erik Guldager blandt andet på Facebook.

Som det fremgår af Facebook-engagementet er ’Einar-sagen’ gået langt ud over Helsingørs kommunegrænse.

Foto: Screenshot/Facebook

Flere folketingsmedlemmer har kaldt sundheds- og ældreminister Thyra Frank i samråd.

Thyra Frank påpeger imidlertid, at ansvaret ligger i kommunen, da hun i et skriftligt svar til Helsingør Dagblad påpeger:

'Det er Helsingør Kommunes politiske ansvar at sikre den nødvendige hjælp, og jeg håber og forventer, at de tager de ældres egne tanker og bekymringer alvorligt. Der er mig bekendt også klaget over den konkrete afgørelse, så kommunen skal derfor overveje sagen en ekstra gang.'

Ifølge Helsingør Dagblad skulle Helsingør Kommune - på baggrund af nye oplysninger om Einars helbred - allerede nu være i gang med at genbehandle sagen.