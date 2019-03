»Sugardating handler IKKE om sex for penge.«

Sådan fremgår det sort på hvidt på Danmarks største sugardatinghjemmeside, sugardaters.dk, der ejes af de tre danske mænd Rikki Tholstrup Jørgensen, Rasmus Hjulgaard og Tom Vedsted Vonsild.

Men man kan få et andet indtryk, når man besøger nogle af de hjemmesider, som de tre mænd ellers ejer og driver.

Eksempelvis ejer trioen 50 procent af Danmarks største uafhængige annonceside for købesex, annoncelight.dk.

Derinde kan du finde et hav af annoncer og reklamer for escortpiger, prostituerede og andre traditionelle former for købesex.

Men så kan du under overskriften 'over 28.000 danske sugarbabes venter på dig' minsandten også finde en reklame, der inviterer dig direkte ind på sugardaters.dk, hvor der i alt er næsten 100.000 brugere.

Det vil med andre ord sige, at ejerne af sugardaters.dk, hvor der altså tages direkte afstand fra købesex, forsøger at hverve nye medlemmer på en købesex-portal, de selv ejer.

Den samme kobling mellem sugardating og prostitution finder sted på siden eroguide.dk, som de tre mænd også ejer 50 procent af.

På eroguide.dk forsøger prostituerede at hverve købesex-kunder gennem annoncer, men siden er også kendt for at have et velbesøgt forum, hvor man kan anmelde prostituerede, bordeller og massageklinikker.

Men tilsyneladende også de kvinder, der sugardater.

'Hun er smuk og intelligent og har en fantastisk krop med den strammeste mis, man kan ønske sig.'

Sådan lyder én ud af utallige slibrige anmeldelser af unge og ældre kvindelige sugardaters, der altså bedømmes side om side med helt traditionelle prostituerede kvinder.

Totalt er der mere end 17.000 indlæg i kategorien for 'anmeldelser' af sugardaters, og dykker man lidt ned i de mange anmeldelser, finder man hurtigt et eksempel, hvor en kvindelig sugardater har fundet anmeldelsen og tager afstand fra den.

'Jeg er blevet gjort opmærksom på tråden, og det sårede mine følelser meget at blive udstillet på sådan en side,' skriver en kvinde blandt andet.

Men er det etisk korrekt, at sugardating reklameres for og debatteres på regulære købesex-portaler? Og når det endda er de samme ejere?

»Det er jo vidt forskellige ejerforhold og drifthold. Det er vidt forskellige virksomheder, ligesom Nordea og Danske Bank er,« fortæller Rikki Tholstrup Jørgensen, der altså er en af de tre ejere.

Så du mener ikke, at I lokker de forkerte kunder over til sugardatingen og skaber en forkert kobling?

»Det er den kobling, som du laver. Vi bruger naturligvis de platforme, vi har, og så er det vores opgave at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at få de brugere væk, der ikke skal være på vores side,« siger han.

Men synes du, at I lykkes med det?

»Vi prøver at fange alt, men det er svært. Vi må jo ikke overvåge kundernes samtaler. Når vi sletter en profil, kan personen også hurtigt oprette sig igen,« siger han.

Debatten om grænsen mellem netop sugardating og prostitution er blevet heftigt diskuteret gennem de seneste år, og det da også den, der er en af grundstenene i SF's nye udspil, hvor partiet forsøger at bekæmpe sugardating-kulturen og netop vil få undersøgt, om en side som sugardaters.dk er lovlig.

Og Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF, mener, at organiseringen af de forskellige hjemmesider netop er et klart tegn på, at noget er helt galt.

»Din afsløring viser jo, hvad de her bagmænd er for nogen. Jeg vil kalde dem alfonser. De formidler prostitution, og når det er så tæt linket mellem de forskellige sider, som du har påvist, så står det jo helt klart, at sugardating er vejen til prostitution, og at man blandt bagmændene heller ikke lægger skjul på det,« siger Pia Olsen Dyhr, der fredag oplyste til B.T., at hun og partiet vil bekæmpe sugardating-kulturen.

Rikki Tholstrup giver ikke meget for beskyldningen om at være en alfons.

»Det må stå for hendes regning. Til gengæld vil jeg gerne give hende en åben invitation til, at hun kan se vores kontor, og hvordan vi arbejder,« siger han.

Men kan du ikke forstå, hvorfor flere mener, at sugardating i mange tilfælde er et andet ord for prostitution?

»Jo, jeg kan forstå det, hvis man udelukkende bruger den dækning fra medierne og skaber sin sandhed derigennem. Men jeg kan slet ikke genkende det billede,« siger Rikki Tholstrup Jørgensen.

Nu har vi jo så talt med flere kvinder, der fortæller, at de får et hav af henvendelser, der udelukkende handler om sex for penge. Så er der er jo mange, der bruger det til rendyrket prostitution?

»Men så skal pigerne indrapportere de profiler. Jeg får snart den her følelse af afmagt, for vi bliver anklaget for noget, som vi overhovedet ikke har til hensigt at være med til. Vi tager det meget seriøst, og vi vil naturligvis ikke have, at vores side bliver brugt til rendyrket prostitution. Det er vigtigt for mig at påpege,« siger han.