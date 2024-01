Lige nu samles mange af verdens rigeste og mest magtfulde mennesker til topmødet World Economic Forum i den schweiziske bjergby Davos.

Ud over de mange seriøse forhandlingerne, er der også gang i den på lagnerne, hvor byens sexarbejdere er på overarbejde under topmødet.

Ifølge den schweiziske avis 20 Minuten oplever escort-tjenesterne en stor efterspørgsel. B. Konrad ejer en populær escorttjeneste-app, og han fortæller til avisen, at alle lokale sex-leverandører er fuldt booket i denne uge under World Economic Forum.

Han forklarer, at deltagernes ensomhed, fraværet af deres partnere, og en kultur med alkohol og fester driver efterspørgslen.

Det er dog ikke nyt, at der er gang i sexkøbene, når verdens elite sætter hinanden stævne i Davos.

For tre år siden afslørede The Times, at mindst 100 sexarbejdere besøgte Davos under topmødet.

En escortpige, der blev interviewet af 20 Minuten, afslørede, at hun tjener mere end 16.000 danske kroner for et tolv-timers møde.