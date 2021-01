»Hold nu kæft, mand. Der er mange herude, som er meget chokerede over det her.«

Sådan siger 23-årige Adam Alsubeihi, der bor i en lejlighed på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe, og fra vinduet i hans mors lejlighed, har han set hele lørdagens vilde drama.

Det hele startede lørdag eftermidag.

Pludselig dukkede et stort antal betjente, sprængningseksperter fra Forsvaret og brandmænd op lige ved de boligblokke, hvor Adam Alsubeihi og hans familie bor.

Her ses Adam Alsubeihi, der har eget transportfirma. Fra sin mors lejlighed var han vidne til det store drama på Gyngemose Parkvej lørdag aften.

Kl. 14:20 havde en mand anmeldt til Københavns Vestegns Politi, at der var en mulig bilbombe ved hans bil, der holdt på en parkeringsplads.

Derfor gik politiet straks i gang med at evakuere beboerne fra boligblokkene lige ved siden af den lejlighed, hvor Adam Alsubeihis mor bor.

»Det så meget spooky ud at se folk blive evakueret fra deres lejligheder. Flere boliger er helt mørke,« siger han.

Politiet og Forsvarets sprængningseksperter brugte flere versioner af rullemarie til at undersøge, om der nu også var tale om en rigtig bilbombe på parkeringspladsen.

Et stort antal betjente, brandfolk og sprængningseksperter fra Forsvaret var hele lørdagen i gang med at tjekke om, der var en bilbombe på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe.

Ligedeles blev der sendt en drone i luften for at se, om der kunne være flere bomber.

Plus der blev brugt bombehunde til at snuse efter flere sprængladninger.

Men omkring kl. 21:45 kulminerede det hele, da sprængningseksperter fra Forsvaret skød mod den mulige bilbombe, så der lød en høj eksplosion.

Og her efter skulle rullemarie sikre, at den mulige bombe var detoneret, så de evakuerede beboere kunne vende tilbage.

Her ses en brandmand i gang med evakueringen i en af blokkene på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe.

Der iblandt Adam Alsubeihis storebror og storesøster, der bor i nogen af de evakuerede lejligheder.

Han fortæller, at den mulige bilbombe er kulminationen på en hård tid i området.

»Det er ligesom prikken over i'et. Der har været meget herude med skyderier og alt muligt, så der er mange, som overvejer, om de skal til at rykke væk her fra,« siger Adam Alsubeihi og tilføjer:

»Der er efterhånden meget utrygt herude.«