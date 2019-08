Lørdag morgen blev svenske Jessica Grundén vidne til et noget usædvanligt syn.

Lommabugten i Øresund ud for Sveriges kyst er til daglige 40-årige Jesscia Grundén foretrukne badested.

Men da hun lørdag morgen bevægede sig ud på sin daglige badetur, havde hun ikke regnet med, at hun få timer senere skulle være vidne til en sværdfisk, der lå og boltrede sig i Øresunds vand.

»Først vidste jeg ikke, hvad det var, men da jeg kom tæt på, kunne jeg se, at det var en sværdfisk,« fortæller Jessica Grundén.

Sammen med en håndfuld andre svømmere samledes hun omkring sværdfisken, men det var de færreste, der skulle nyde noget af at hoppe ned til den.

Heller ikke Jessica Grundén.

»Jeg ville ikke ned til. Den var længere, end jeg er,« siger hun til B.T.

Og efter nogen tid forsvandt fisken helt af sig selv.

»Usædvanligt«

Det svenske medie SVT, der i første omgang kunne fortæller historien, har talt med Mia Kristiansen, der arbejder på Øresunds Akvarium.

Hun bekræfter, at der er tale om en sværdfisk og fortæller til mediet, at Jessica Grundéns møde med sværdfisken er usædvanligt.

»Det er meget usædvanligt. Sidste gang, vi så en sværdfisk så tæt på mennesker, var for cirka fem år siden,« siger hun til mediet.

Mia Kristiansen slår videre fast, at Jessica Grundén ikke havde nogen grund til at være bange for fisken. Hvis hun selv havde været der, så var hun hoppet for at svømme med den.