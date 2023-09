»Verdens magiske sted« fik forleden besøg af en vild sort bjørn. I Disneyland Florida var flere forlystelser lukket og store dele af parken spærret af.

Den voksne hunbjørn var blevet set i et træ inde i parken, som derfor førte til flere bekymrede gæster, skriver flere medier blandt andet CBS news.

Bjørnen blev fanget mandag klokken 14.45 amerikansk tid. Den skal efterfølgende sættes fri i eller omkring Ocala National Park, der ligger nordvest for forlystelsesparken i Orlando.

Myndighederne forklarer til CBS News, at bjørnen sandsynligvis har ledt efter mad, fordi den om efteråret skal spise sig fed til vinteren.

En voksen bjørn kan spise op til 20.000 kalorier om dagen, og det er derfor ikke unormalt , at man i efteråret kan støde på en af de 4.000 sortbjørne, der lever i Florida.

»I de fleste tilfælde er det bedst for bjørnen at blive givet plads og så den kan bevæge sig videre på egen hånd, men på grund af denne situation har personalet fanget dyret,« lød det i en udtalelse fra Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) til CBS News. FWC var ansvarlige for at indfange bjørnen og transportere den tilbage til naturen bagefter.