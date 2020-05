»Kommer der en indbrudstyv hjem til mig, så begår jeg selvforsvar.«

Reaktionen er ret klar fra 79-årige Leif fra Roskilde, da han hører om den rekordlange ventetid hos politiet.

Netop offentliggjorte tal viser, at ofre og kriminelle i gennemsnit måtte vente 367 dage fra anmeldelse til egentlig tiltale hos politiet i 2019, hvilket er ny rekord.

B.T. kan nu fortælle, hvad ventetiden er i hver af landets politikredse. Og forskellen er markant mellem landsdelene.

Se ventetiden i din politikreds Gennemsnitlig antal dage fra anmeldelse til fældende afgørelse hos landets politikredse i 2019: Nordjyllands Politi: 350 dage Midt- og Vestjyllands Politi: 283 dage Østjyllands Politi: 365 dage Sydøstjyllands Politi: 367 dage Syd- og Sønderjyllands Politi: 311 dage Fyns Politi: 330 dage Midt- og Vestsjællands Politi: 449 dage Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 347 dage Nordsjællands Politi: 425 dage Københavns Vestegn: 404 dage København. 386 dage Bornholm: 199 dage Danmark i alt: 367 dage Kilde: Rigspolitiet

Den længste ventetid ramte sidste år ofre for kriminalitet i byer som Slagelse, Korsør, Holbæk, Kalundborg og Roskilde.

Alle de nævnte byer hører til under Midt- og Vestsjællands Politi. Med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på hele 449 dage i 2019 er det den politikreds med længst ventetid.

»Det er ikke godt, at der er så lang ventetid. Man kan jo lige pludselig have brug for poltitiet, og så gør det da os utrygge, når der er så lang ventetid,« siger 76-årige Else Jacobsen, der bor lidt uden for Roskilde.

Med hvad er så årsagen til den lange ventetid?

Kaj og Else Jacobsen er bekymrede over den rekordlange ventetid hos Midt- og Vestsjællands Politi.

B.T. har stillet spørgsmålet til den fungerende politidirektør hos Midt- og Vestsjællands Politi, Lene Sørensen.

Hun har denne forklaring:

»De lange sagsbehandlingstider skyldtes navnlig, at der i en længere periode blev brugt betydelige ressourcer på afgivelse af personale til bevogtning i København og grænsen. Det medførte en ophobning af sager og længere sagsbehandlingstider i politikredsen,« siger Lene Sørensen.

Især har der været fokus på at forkorte ventetiden for ofrene for personfarlig kriminalitet, justitsminister Nick Hækkeurp (S) satte i gang som reaktion på B.T.-serien om lang ventetid hos politiet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) slog i september sidste år fast, at både sagsbehandlingstiden og antallet af sagsbunker om personfarlig kriminalitet skal falde 20 procent i år 2020.

»Midt- og Vestsjællands Politi har i 2019 og 2020 arbejdet målrettet på at nedbringe sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden med dedikerede medarbejdere og særlige indsatser. Sager om personfarlig kriminalitet er særlig prioriteret i denne indsats, og vi har markant reduceret både i sagsbunker og sagsbehandlingstid,« siger Lene Sørensen.

Den politikreds med næstlængst ventetid er også på den østlige side af Storebælt.

I alt 425 dage måtte ofre for kriminalitet i 2019 vente på, at sagsbehandlingen var færdig hos Nordsjællands Politi.

»Der er ingen tvivl om, at det er beklageligt, at borgerne skal vente længe på en afklaring, hvad enten de er forurettede, pårørende, vidner eller sigtede i en sag,« siger politidirektør Jens-Christian Bülow.

Hvordan er din tillid til politiet?

Også her har øget fokus på personfarlig kriminalitet været en del af årsagen til den lange ventetid.

»Vi har taget hul på en større mængde sager om særligt personfarlig og økonomisk kriminalitet, som ikke er helt nye, og når disse sager afsluttes, vil de påvirke statistikken for sagsbehandlingstiden i høj grad,« siger politidirektøren og tilføjer:

»Det kan lyde bagvendt, men de høje sagsbehandlingstider er faktisk et udtryk for, at vi har fået behandlet en større del ældre sager.«

