Trods fiasko satte Israel alligevel et "aftryk" på Månen, kan man nu se.

Det israelske rum-eventyr sluttede med et brag, da det israelske rumfartøj Beresheet fra rumvirksomheden SpaceIL styrtede ned på Månen 11. april i år.

Hvis missionen var lykkedes, vil det være første gang, at en privat rumfartsvirksomhed landede på Månen. Ligesom Israel ville have været det fjerde land i verden til at gennemføre en månelanding.

Sådan gik det altså ikke. Men Beresheet og Israel fik alligevel sat sit eget ydmyge præg på Månen. NASA har nemlig spottet det sted, hvor rumfartøjet styrtede ned, og har således dokumenteret, at Beresheet har skabt et lille krater på Månen.

Det skriver Videnskab.dk.

Beresheet styrtede ned på Månens nordlige halvkugle, et sted, der er kendt som ‘Mare Serenitatis’ – på dansk 'Klarhedens Hav'.

Da NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) kredsede over stedet 22. april 2019 knipsede den et par billeder, der tydeligt viser, at Beresheet har sat sine spor på Månens overflade.

LRO tog billedet 90 kilometer fra overfladen, og herfra har kameraerne kunnet fange en lille, cirka 10 meter bred, mørk plamage, der menes at være området, hvor Beresheet har haft sin hårde landing.

Da Månen jævnligt rammes af asteroider, har NASA gjort sit for at bevise, at den mørke plamage rent faktisk er skabt af Beresheet.

Først og fremmest har de sammenlignet med 11 ‘før’-billeder fra området, hvor lyset er nogenlunde ens, med de 3 ‘efter’-billeder, som LRO tog 22. april. De har også et billede fra området taget 16 dage før Beresheets styrt.

Den lyse krans omkring den mørke plamage indikerer også, at der er tale om et menneskeskabt krater, da styrtet sandsynligvis har skabt en form for gaseksplosion, der har fået partikler fra overfladen til at hvirvle rundt. Det ville ikke ske med en asteroide.

Andre artikler på Videnskab.dk: