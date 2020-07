Farvel og tak, du er fyret.

Disse ord kunne departementschefen i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, reelt have fået stukket i hovedet senere i år.

I hvert fald hvis han ikke havde sagt 'ja tak' til at blive Danmarks nye ambassadør i Tyskland, som det blev offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Årsag?

Så ofte skjulte topchefen skandale Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel har allerede slået fast, at han otte gange burde have orienteret forsvarsministeren om skandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Da Rigsrevisionen i begyndelsen af april første gang meddeler en kontorchef i Forsvarsministeriet, at den har modtaget en henvendelse fra en whistleblower om "mulig svig" i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. På det tidspunkt er Claus Hjort Frederiksen (V) forsvarsminister. Da Trine Bramsen tiltræder som forsvarsminister i slutningen af juni. Da departementet gennem september og oktober forstår, at Rigsrevisionens undersøgelse kan føre til alvorlig kritik. Sagen er blandt andet oppe på et ledelsesmøde i Forsvarsministeriet 17. september, hvor Thomas Ahrenkiel deltager. Da Rigsrevisionen 1. oktober sender et udkast til den meget kritiske beretning, der senere blev præsenteret af statsrevisorerne 6. december, til høring i Forsvarsministeriet. Da Rigsrevisionen 29. oktober gør Forsvarsministeriet opmærksom på, at der er risiko for regnskabssvig og dokumentfalskneri i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og at deres oplysninger er så alvorlige, at ministeriet bør reagere. Da Rigsrevisionen 5. november fortæller departementet, at whistlebloweren har besluttet at politianmelde den involverede leverandør i sagen. Da Rigsrevisionen 8. november fortæller departementet, at whistlebloweren er i kontakt med flere medier. Da Rigsrevisionen 18. november sender departementet en ny udgave af beretningen, der blev præsenteret 6. december, hvor kritikken indskærpes yderligere i forhold til tidligere udgave. Her skriver Rigsrevisionen blandt andet, at ministeriet ikke har levet op til »helt basale krav til forvaltning på indkøbsområdet«. Kilde: Justitsministeriet

Thomas Ahrenkiels hemmeligholdelse af oplysninger om svindlen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der kom frem i december sidste år.

Og ikke mindst om han direkte har haft ansvar for, at der ikke blev gjort noget for at stoppe svindlen tidligere.

Selv har Thomas Ahrenkiel erkendt, at han otte gange burde have informeret den ansvarlige minister om, hvad der var under opsejling.

Allerede i april 2019 blev han orienteret om, at Rigsrevisionen var blevet advaret om, at der fandt svindel sted i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel skifter 1. december til job som Danamrks ambassadør i Berlin.

Men det fik Thomas Ahrenkiel så ikke fortalt til den daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Og efterfølgende har der så været syv eksempler på, at han har hemmeligholdt skandalen over for den nuværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S).

Faktisk kunne denne hemmeligholdelse have kostet Ahrenkiel jobbet som departementschef.

Helt konkret stillede B.T. den 19. februar i år følgende spørgsmål til forsvarsministeren:

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) under afslutningsdebat i Folketinget på Christiansborg i København, mandag den 22. juni 2020.

Trine Bramsen, er Thomas Ahrenkiels rolle som departementschef fuldstændig afklaret, eller er det stadig et spørgsmål?

»Der kommer til at være en ekstern advokatundersøgelse, der kigger på ansvar, og den afventer jeg at få. Og det synes jeg også er det rigtige og mest ansvarlige at gøre,« lød det fra Trine Bramsen i B.T.

Sagt med andre ord:

Forsvarsministeren har på ingen måder afvist at give Ahrenkiel sparket, hvis kritikken i den eksterne undersøgelse viser sig at være hård.

I går kom flere politikere med skarp kritik af, at departementschefen nu udnævnes til ambassadør i Berlin, inden advokatundersøgelsen af blandt andet hans rolle i skandalesagen er afsluttet.

Statsrevisor Frank Aaen (EL) mener, at det er hån mod Tyskland, at departementschef Thomas Ahrenkiel nu skal være Danmarks ambassadør i Berlin.

Ja, både rød og blå fløj finder, at han på ingen måder skal slippe for hård kritik eller større konsekvenser bare, fordi han nu er ambassadør.

Formanden for Statsrevisorerne i Folketinget Henrik Thorup kaldte i december skandalen i Forsvarsministeriet for det værste han i 20 år har oplevet.

Han finder det yderst mærkværdigt, at departementschefen skifter job, inden det er afgjort, hvilke konsekvenser sagen ville få for ham.

»Jeg må bare sige, at jeg undrer mig rigtig meget over det her,« siger han.