Bølgerne gik højt i mediemagasinet Q&CO, da den tidligere Venstre-minister Birthe Rønn Hornbech langede ud efter B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby.

Den tidligere minister mente, at de danske medier afsiger domme over de mænd, der er involveret i aktuelle MeToo-sager, at mændene ikke får ordentlig mulighed for at forsvare sig, og at de mænd, der i mange af MeToo-sagerne er anklagede, faktisk er ofre.

»Jeg synes, at man er alt for ukritisk og har været det fra starten af det her. Jeg har virkelig syntes, at det var en blodrus, og jeg er helt sikker på, at hvis man gik mere grundigt til værks mod nogen af dem, man kalder ofre, så kan det være, at der ikke var noget i sagen,« sagde Birthe Rønn Hornbech.

B.T.s chefredaktør var tydeligt overrasket over Hornbechs udtalelser.

»Det er noget pjat, Birthe, lad være med at tage det derhen. Det her handler om krænkelser, og jeg er faktisk lidt overrasket over, at du siger det som tidligere anklagemyndighed, at du ikke selv kan kende forskel på, at hvis man går med på en natklub, så behøver man ikke dermed at have sagt ja til en helt masse,« sagde Michael Dyrby.

Mod slutningen af debatten argumenterede Hornbech for, at man skulle tale mere om kvindernes rolle i MeToo-debatten.

»Jeg synes, at det er overdrevent, som kvinderne opfører sig i øjeblikket. Det er virkelig dem, der har magten,« sagde Birthe Rønn Hornbech.

Du kan høre hele den ophedede debat i B.T.s podcast Q&CO.