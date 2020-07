Et skrækkeligt syn ramte en mand, da han tirsdag formiddag gik tur med sin hund.

Hunden med navnet Lady Gaga reagerede med at snuse og gø, da de gik forbi en tilfældig skraldespand på Langesøvej nordvest for Odense.

Manden åbnede låget på skralden og fik et regulært chok.

Nede i spanden lå ti killinger oven på hinanden sammen med en tom flaske, der formentlig har været en form for alkohol i.

Her ses skraldespanden på Langesøvej i Morud nordvest for Odense, hvor der blev fundet ti killinger i en skraldespand. Killingen nederst i sækken døde desværre af kvælning. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

»Manden kan til sin store skræk se, at det er levende killinger, og han gør så det eneste rigtige, da han ringer til vores vagtcentral på 1812,« siger Lene Frahm, der er leder af Fyns Internat under Dyrenes Beskyttelse.

Da skraldespanden bliver tømt, viser det sig, at en af killingerne er død.

»Den døde killing er formentlig kvalt af at ligge under de andre killinger i skraldespanden,« siger Lene Frahm.

De ni levende killinger blev efterfølgende kørt hen Fyns Internat, hvor en dyrlæge tilså dem.

Her ses en af de fundne killinger, der trods alt overlevede at blive puttet ned i en skraldespand. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

En af killingerne var dog så hårdt ramt af at ligge i skraldespanden, så den måtte aflives.

Så i alt overlevede otte killinger.

»Vi kan se, at de otte killinger er knap to uger gamle, så de er nødt til at komme ud til plejefamilier, da de skal have mad hver tredje time og ikke kan spise selv,« forklarer Lene Frahm.

Killingerne er onsdag blevet kørt ud til hver deres plejefamilier, hvor de skal opholde sig, til de er 12 uger gamle og klar til at komme et fast sted hen.

Her ses hunden med navnet Lady Gaga, der er skyld i, at dens ejer tirsdag formiddag fandt ti killinger i en skraldespand. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

»Når de er tre måneder gamle, er de rejseklare til nye familier, der forhåbentligt kan give dem et langt og lykkeligt liv,« siger internatlederen.

Hvor bliver der egentlig fundet kattekillinger i skraldespande?

Jeg er simpelthen nødt til at sige, at dumpede killinger er noget, vi ser på daglig basis. Sidste år modtog vi 900 killinger alene på Fyns Internat,« siger Lene Frahm.

Hun føler sig magtesløs over folks behandling af kattekillinger.

Lene Frahm, leder af Fyns Internat under Dyrenes Beskyttelse. Foto: Privat.

»Efter fire år på Fyns Internat er jeg nået der til, at jeg ikke kan blive vred over sådan noget længere. Jeg føler mig bare magtesløs,« siger hun.

Er sagen meldt til Fyns Politi?

»Ja, det gør vi altid, når sådan noget her sker. Men jeg må så også sige, at i langt de fleste tilfælde, så havner killingerne jo i skraldespande eller på rastepladser, hvor der ikke er videoovervågning, og ingen har set noget,« siger Lene Frahm og stiller selv dette spørgsmål:

»Hvad skal politiet gøre? De kan modtage anmeldelsen, men det er meget, meget sjældent de fanger gerningsmanden,« konstaterer hun.