Brug af masker? Handsker? Og afstand på to meter?

Nej, nej og nej er svaret, når læger, sygeplejersker og andre ansatte i hovedstaden med kontakt til patienter testes for coronasmitte.

Det viser et billede, en ansat på Herlev Hospital har taget under en test og sendt til B.T.

Billedet er taget torsdag formiddag, der var en af dagene i sidste uge, hvor sygehusets ansatte havde mulighed for at blive testet for coronavirus ved en blodprøve.

Dette billede blev taget af ansat på Herlev Hospital, da medarbjedere torsdag morgen blev testet for mulig coronasmitte. Den ansvarlige overlæge erkender, at der ikke var værnemidler som maske for at forhindre smitte under testen.

På det lidt uskarpe billede taget i smug, ses det tydeligt, at en af personerne, der udførte coronatest, slet ikke var iført nogen værnemidler mod smitte.

Helt klart er det også, at både den, der udfører testen, og den testede person var meget tæt på hinanden.

»Jeg kan ikke forstå, at når hele samfundet skal rette ind efter nogle klare retningslinjer, så kan hospitalet være så sløset med sikkerheden,« siger den ansatte på Herlev Hospital, der ikke ønsker sit navn frem af frygt for at miste sit arbejde.

Den hospitalsansatte slår fast, at han frygter, at den manglende sikkerhed kan betyde, at smitte spredes videre til patienter.



B.T. har set denne mail, som den ansatte på Herlev Hospital modtog tirsdag i sidste uge. Her står der ret klart, at coronatesten, der altså teoretisk kan give smitte, tilbydes til ansatte med patientkontakt i hele Region Hovedstaden.

»Teoretisk kan man jo blive smittet under testen og så bagefter gå ned i sin afdeling og arbejde videre og dermed smitte andre. Det er den situation, jeg har meget svært ved at acceptere,« siger medarbejderen.

B.T. har sendt billedet til Herlev Hospitals presseafdeling, der har videresendt det til professor og overlæge Kasper Iversen.

Han har denne forklaring på sikkerheden under test for corona hos de ansatte på hospitalet:

Professor og overlæge på Herlev Hospital Kasper Iversen erkender mulig smitte i forbindelse med test af coronavirus hos de hospitalsansatte.

»De retningslinjer, vi har, er, at vi skal undgå at være tæt på patienter mere end 15 minutter ad gangen. Ellers er vi sammen med patienter uden værnemidler, hvis ikke de har nogen symptomer på covid-19. Sådan må man gøre,« siger han.

Når ansatte uden symptomer testes for corona, er der ikke nogen værnemidler?

»Ja, sådan foregår det her. Det er beslutningen helt overordnet fra sundhedsvæsenet,« siger han.

Men er der ikke en risiko for, at hvis enten den, der tester eller bliver testet, har coronavirus, så kan der videregives smitte med corona?

»Det er et super godt spørgsmål. Og det er nogle af de ting, vi selv har overvejet rigtig grundigt. Der har været bekymring i sundhedsvæsenet om, hvorvidt vi udsætter medarbejderne for smitte,« siger han og understreger, at testene indtil videre viser samme antal smittede i sundhedssektoren som andre steder.

Når vi bliver kontaktet af en ansat, der frygter at blive smittet under testen og giver den videre, hvad vil du så sige til den person?

»Jamen, jeg vil sige, at vi mener, risikoen for at blive smittet ved kort kontakt uden symptomer er begrænset, og det er det, sundhedsvæsenet har vurderet er okay.«

B.T. er bekendt med den hospitalsansattes identitet og deltagelse under testen.