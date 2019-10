Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Saturn overhaler Jupiter som planeten med flest måner

Saturn har overhalet Jupiter som planeten med flest måner, vurderer en gruppe amerikanske forskere. De har opdaget 20 nye måner, der kredser om Saturn, hvormed planeten ifølge forskerne har i alt 82 måner mod Jupiters 79.

Læs mere her

Siden 1990'erne har Jupiter været den planet i solsystemet, der har haft flest måner. Men den status går nu til Saturn (billedet), efter at en gruppe amerikanske forskere har fundet 20 nye måner i omløb om planeten. (Arkivfoto). Michael Benson/Ritzau Scanpix Vis mere Siden 1990'erne har Jupiter været den planet i solsystemet, der har haft flest måner. Men den status går nu til Saturn (billedet), efter at en gruppe amerikanske forskere har fundet 20 nye måner i omløb om planeten. (Arkivfoto). Michael Benson/Ritzau Scanpix

Patienter venter 14 måneder på at få afgjort sygehusklager

Folk, der klager over de danske sygehuse, må i snit vente 14,5 måneder på en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager. Det er næsten et halvt år længere, end hvad styrelsen selv har som mål, skriver Politiken.

Læs mere her

Det tager 14,5 måneder, fra en klage er dumpet ind hos Styrelsen for Patientklager, til den er færdigbehandlet. Det er seks måneder længere, end styrelsen har som mål for at behandle en patientklage. (Arkivfoto) Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Det tager 14,5 måneder, fra en klage er dumpet ind hos Styrelsen for Patientklager, til den er færdigbehandlet. Det er seks måneder længere, end styrelsen har som mål for at behandle en patientklage. (Arkivfoto) Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

USA indsætter tilbagetrukne soldater andre steder i Syrien

USA har trukket omkring 50 soldater ud af det nordlige Syrien og indsat dem andre steder i det krigshærgede land, siger en højtstående embedsmand. Lederne af begge kamre i Kongressen har kritiseret præsident Trump for hans retræte i Syrien.

Læs mere her

USA har trukket omkring 50 soldater fra det nordlige Syrien. Men de bliver indsat andre steder i landet, og USA vil ikke trække sig helt fra Syrien, oplyser en højtstående embedsmand fra Trump-administrationen. (Arkivfoto). Handout ./Reuters Vis mere USA har trukket omkring 50 soldater fra det nordlige Syrien. Men de bliver indsat andre steder i landet, og USA vil ikke trække sig helt fra Syrien, oplyser en højtstående embedsmand fra Trump-administrationen. (Arkivfoto). Handout ./Reuters

USA sortlister kinesiske selskaber for overgreb mod muslimer

Det amerikanske handelsministerium sortlister 28 kinesiske virksomheder, som ifølge USA har været involveret i overgreb mod uighurer og andre muslimske mindretal i Xinjiang-regionen. Det oplyser den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross.

Læs mere her

Etniske uighurer demonstrerede 1. oktober foran det kinesiske konsulat i Istanbul, Tyrkiet, mod det kinesiske styres undertrykkelse af muslimske mindretal i Xinjiang-provinsen. Huseyin Aldemir/Reuters Vis mere Etniske uighurer demonstrerede 1. oktober foran det kinesiske konsulat i Istanbul, Tyrkiet, mod det kinesiske styres undertrykkelse af muslimske mindretal i Xinjiang-provinsen. Huseyin Aldemir/Reuters

Mindst 13 kvinder er druknet ud for italiensk ø

13 kvinder omkom under et forlis ud for den italienske ø Lampedusa natten til mandag, oplyser en talsmand for den Internationale Organisation for Migration (IOM). Den båd, kvinderne og flere andre migranter var om bord på, kæntrede omkring 11 kilometer fra kysten.

Læs mere her