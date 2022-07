Lyt til artiklen

Så er der mere dårligt nyt til de turister, der lige nu ikke kan flyve med strejkeramte SAS.

SAS har nemlig forbudt rejseselskaberne at finde andre fly til de ramte turister.

Det står i en mail, firmaet Billekontoret A/S onsdag har sendt til en række rejseselskaber.

Før var det ellers nok, hvis rejseselskaberne blot informerede SAS om, at det var nødvendigt for dem at booke et nyt fly, og SAS så gav et 'ok' til det.

'I de tilfælde, hvor vi har fundet og booket alternativer, og kommer igennem til SAS, er SAS nødsaget til at annullere disse, og selv lave ombookningen. De må med andre ord ikke blot give ok, men skal starte forfra,' står der i mailen, der i sin helhed kan ses i bunden af artiklen.

Den melding vækker vrede hos rejseselskaberne.

»Det er helt hul i hovedet og stærkt problemtatisk,« siger Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Han slår fast, at de strandede turister på den måde forhindres i at få den nødvendige hjælpe til at komme hjem.

Præcis den situation turister som Jette Skaarup, Stine Lehmann Jensen og Jannik Pehrson lige nu er fanget i.

Og de kunder, der allerede har brugt penge på hoteller, lejebil og billetter til forlystelser på deres rejsemål, bliver også forhindret i at komme afsted med et andet flyselskab.

»Det er jo meget svært bare at komme igennem til SAS i en telefon for at få deres hjælp til ombookning, så det her er et stort problem for kunderne,« siger Lars Thykier, og slår fast, at det kan ende med at regulært sagsanlæg.

»Rejseselskaber har allerede brugt mange penge på at booke nye flybilletter til de ramte kunder, SAS nu vil annullere. Og det kan godt være, vi kører en retssag om det her,« siger han.

B.T. har spurgt pressechefen hos SAS i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, hvorfor SAS ikke lader rejseselskaber booke nyt fly til de ramte turister?

»Vi er naturligvis yderst taknemmelige for vores samarbejde med rejsebureauerne, og håber, at vi kan komme med fælles løsninger, der kan hjælpe os alle, men vi skal holde os til de brancheaftaler, der gælder,« siger hun og tilføjer:

»Men mest af alt håber vi nu på en hurtig løsning på denne konflikt, så vi kan tage vores rejsende, hvorhen de vil sammen med mange af vores partnere.«

Se hele den omtalte mail her: