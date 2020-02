De fleste kender nok til nervøsitet og en anelse panik før en vigtig eksamen.

Men for Sara Nørgaard Søgaard, der læser medicin på Syddansk Universitet, blev udsigten til en eksamen om et par uger pludselig meget værre, da hun onsdag kom hjem til sin bopæl i Erritsø ved Fredericia.

Her havde indbrudstyve været på spil. Ud over penge, computer og smykker havde tyvene også stjålet tre usb-stik og en ekstern harddisk, som indeholdte alle studienoter fra 11 semestre.

Det skriver Fredericia Dagblad.

»Det er virkelig noget møg. Det er seks års noter, som jeg står og skal bruge nu. Jeg skal allerede til eksamen den 21. februar, og det her gør virkelig min eksamenslæsning meget svær,« siger hun til B.T.

Uden studienoterne mister Sara Nørgaard Søgaard en masse basisviden, som hun har indsamlet gennem seks år.

Hun havde lagt alle noter på de tre USB-stik, mens backupen lå på den eksterne harddisk og på computeren, som også blev stjålet.

»Man kan altid bare bagklog og sige, at jeg skulle have lagt backup i »skyen«. Men jeg har forsøgt at sikre mig ved at lægge noterne på både computer, harddisk på usb-stik,« siger Sara Nørgaard Søgaard.

En venlig medstuderende har dog lånt sine noter til Sara Nørgaard Søgaard. Men trods den flotte gestus kan de nye noter ikke fuld ud erstatte hendes egne noter, fortæller hun.

Nu håber Sara Nørgaard Søgaard, at hun på en eller anden måde kan få sine usb-stik tilbage.

»Jeg bliver selvfølgelig sur og bitter. De usb-stik har ikke nogen værdi for andre end mig. Man kan forstå, hvorfor de har taget kontanter og smykker, men usb-stik er sådan en ligegyldig ting at stjæle,« fortæller hun.

Til sommer skal Sara Nørgaard Søgaard op til sin afsluttende embedseksamen, som afgør, om hun kan kalde sig læge.