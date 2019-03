Den danske voldtægtslovgivning skal opdateres, så sex uden samtykke ligestilles med voldtægt.

Det mener en samlet opposition, der har genfremsat et lovforslag om at indskrive samtykke til samleje i den danske lovgivning. Sidste år afviste regeringen netop det forslag.



Med Enhedslistens Pernille Skipper i spidsen har den samlede opposition i Folketinget fremsat et lovforslag med det mundrette navn B 146, som skal gøre samtykke i voldtægtssager til dansk lov.



Det sker efter, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sidste uge stod i folketingssalen og erklærede sig enig i, at samtykke bør være en del af dansk lovgivning.

Det var første gang, Lars Løkke meldte sig klar til at støtte en samtykke-lovgivning.

Det skete blandt andet efter, B.T: gennem serien #Voldtaget havde sat fokus på en række problematikker på netop området.



Løkkes udmelding har fået oppositionen til at vejre morgenluft i en debat, der ellers blev parkeret på sidelinjen, da det samme lovforslag blev forkastet af regeringen i november måned sidste år.



»Når regeringen med Lars Løkke i spidsen melder sig klar til at støtte samtykke, så skal de også have muligheden for at stemme for vores forslag,« siger Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen.



»Der er ingen grund til at vente to år eller på, at Straffelovrådet bliver færdig med at vurdere en samtykkelov. Lad os få den nu,« uddyber hun.



Også hos Radikale Venstre opfordrer man regeringen til at gøre som man siger i folketingssalen.



»Når vi kan høre, at regeringens partier synes, at samtykke er en god idé, så presser vi på for at få ændret loven,« siger Lotte Rod, retsordfører hos Radikale Venstre.



»Det er det samme forslag som sidste efterår, men jeg håber, de stemmer for denne gang,« siger hun.



Lovforslaget lyder kort: 'Forslag til folketingsbeslutning om en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på samtykke.'



Det er fremsat af Trine Bramsen (S), Pernille Skipper (EL), René Gade (ALT), Lotte rod (RV), og Karsten Hønge (SF).



»Jeg håber, at regeringen er villig til at sætte handling bag ord og ikke bare stå og modtage klapsalverne,« siger Trine Bramsen.