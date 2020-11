Torben Møller kunne simpelthen ikke tro på den besked, han fik.

»Jeg måtte simpelthen ringe til produktionsselskabet og spørge: 'Laver du sjov med mig?' Det gjorde han altså ikke. Det er jo helt vanvittigt. Vi rammer simpelthen det loft, som vi ikke havde set komme – vi sælger simpelthen for meget, i forhold til hvad fabrikken kan følge med på,« siger direktøren i Kontormøbler.dk.

Mens mange brancher er blevet hårdt ramt af coronakrisen, er der også positive historier. Eksempelvis hos forhandlere af kontormøbler – her har den øgede mængde af hjemmearbejde blandt de danske virksomheders ansatte skabt et nyt og enormt behov i danske hjem. Det viser en rundringning, B.T. har foretaget i branchen.

Der skal nye skriveborde og kontorstole til, så folk ikke skal sidde ved spiseborde eller i sofaer og arbejde med deres computere.

Direktør Torben Møller har oplevet en voldsom stigning i salg af kontorstole og skriveborde.

Det er det, Torben Møller fra Kontormøbler.dk kan mærke. Efter et år med enorm vækst har firmaets leverandør af spånplader – hovedmaterialet i både skrivebord og reoler – nu givet den overraskende besked om, at der er 12 ugers leveringstid på grund af mangel på råmaterialer herhjemme.

Alt sammen på grund af et ellevildt 2020.

Ifølge direktøren har 'Danmarks største webshop for kontorindretning' i år haft en stigning på 125 procent af salg udelukkende til private. Stigningen når dog op på hele 400 procent i forhold til sidste år, når virksomheder, der køber kontorudstyr til deres medarbejdere gennem eksempelvis en bruttolønsordning, også tælles med.

»Når jeg siger, at vi har lidt mere travlt end normalt, så er det faktisk rigtigt,« siger Torben Møller med jysk beskedenhed og trækker på bordet 'lidt':

»Men sådan en stigning kan jo lægge enhver virksomhed ned. Det er jo næsten et mareridt. Vi vil da gerne vækste 25-30 procent hvert år, så vi organisk kan følge med, men det her er voldsomt.«

Samme tendens mærkes også andre steder i branchen for kontormøbler.

Den svenske møbelgigant Ikea bekræfter ligeledes over for B.T., at man har oplevet en stigning i salget af kontormøbler i de danske møbelhuse i år. Her vil man dog ikke sætte tal eller procenter på omfanget.

»For mange medvirker coronatiden til, at vi i højere grad end tidligere opholder os, arbejder og studerer i vores hjem. Denne tendens kan vi hos Ikea også mærke på salget af møbler og boligtilbehør til hjemmekontoret. Her har vi især oplevet en stor efterspørgsel for kontorstole, hævesænkeborde og lamper,« siger Rikke Andersen, PR Leader for Ikea Danmark.

Hos Jysk lyder samme melding. Her har man i år ligeledes mærket et øget salg af kontorstole, skriveborde og skrivebordslamper. Man har endda udvidet sortimentet med et hæve-sænkebord.

Hos webbutikken JustMore har man også oplevet »en stejl stigning« i salget til hjemmearbejdende kunder.

»Vi ser tydelige tegn på, at folk opretter kontor i hjemmet,« siger Michael Petersen, der er medejer af JustMore:

»Blandt andet er salget af små skriveborde og skrivebordsstole steget med 30 procent, da alle efter et stykke tid på hjemmearbejdspladsen har indset, at de har brug for et ordentligt skrivebord, hvis de skal fortsætte med at arbejde hjemmefra.«

Han forventer, at det øgede salg fortsætter et stykke tid endnu.

»Det er en tendens, der ser ud til at holde resten af 2020 og muligvis ind i 2021,« siger Michael Petersen fra JustMore.