Hvis du er født i Danmark, så er der gode chancer for, at du bliver i godt humør, når du ser den friske, gule farve.

Men hvis du er opvokset længere sydpå, så er det ikke sikkert, at du har det på samme måde.

Sådan konkluderer forskere i et nyt studie, skriver Science Magazine ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et kort over mange landes forhold til farven gul.

I studiet har forskerne undersøgt, om folks omgivelser spiller en rolle for, hvordan de reagerer på forskellige farver.

Forskerne bag studiet har brugt et spørgeskema, hvor 6.625 mennesker fra 55 forskellige lande har bedømt 12 forskellige farver, ud fra hvor glade farverne gør dem.

De mest afgørende faktorer for, hvad folk synes om gul, er, hvor meget nedbør man oplever årligt, samt hvor langt væk man bor fra ækvator, konkluderer forskerne.

Det generelle billede er, at jo længere væk man kommer fra ækvator, og jo mere regn man oplever, jo mere værdsætter man gul.

Eksempelvis vakte gul begejstring hos hele 87,7 procent af forsøgspersonerne fra det kølige Finland.

På den modsatte side af spektret ligger Egypten, hvor sol ikke ligefrem er en mangelvare. Her forbandt kun 5,7 procent af de adspurgte gul med en følelse af glæde.

I Danmark, hvor klimaet er en anelse mere moderat, forbinder mellem 50 og 60 procent farven gul med glade tanker.

Forskerne undersøgte også, om holdningen til de forskellige farver ændrede sig i løbet af året med sæsonernes omskiftelige vejrforhold - men det var ikke tilfældet.

