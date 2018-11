Det er ikke ligefrem fordi, at rekorden er blandt dem, der giver anledning til fest og fejring. Men for særligt én dansk kommune er topplaceringen på listen over steder med flest begærede tvangsauktioner ikke helt ny.

I både 2016, 2017 og hidtil i 2018 er det nemlig Lolland Kommune, der lægger ø-jord til landets absolut fleste tvangsauktioner.

I år er det således 96 ejendomme, der er blevet kaldt i fogedretten, mens der i 2017 og 2016 var 125 og 95, der gik samme vej. Det viser tal fra Boliga.

- Vestsjælland og i særdeleshed også Lolland-Falster er områder, hvor boligmarkedet generelt går trægt. Der er ikke så tæt befolket, og typisk er de huse, der begæres på tvangsauktion, heller ikke i særlig god stand. Det gør dem sværere at sælge, siger Trine Peters, der er daglig leder for tvangsauktionssitet itvang.dk.

Også Guldborgsund, Vordingborg, Kalundborg og Odsherred er at finde blandt de kommuner, der har flest ejendomme på tvangsauktion.

Flere tvangsauktioner i København

København har som den eneste af landets tre største byer øget antallet af begærede tvangsauktioner betragteligt fra 2017 til i år.

I år er der således begæret 28 tvangsauktioner i Københavns Kommune, hvilket er ti mere end hele sidste år, mens der både i Odense og Aarhus har været kaldt under 20 ejendomme i fogedretten.

- Antallet af tvangsauktioner er generelt stagneret med en meget lille nedgang de seneste tre år, siger Trine Peters.

- Dog skal det bemærkes, at kommunerne i 2017 overtog inddrivelsen af skyldige ejendomsskatter fra Skat og her lå en ophobning af sager, der skulle behandles. Dem er de så småt nået igennem, og vi vil derfor nok se en yderligere nedgang i antallet af tvangsauktioner i 2019.

Se hvor mange ejendomme, der har været begæret på tvang i din kommune her