En indsats, som skal gøre os mere rummelige i trafikken, ser ud til at have god effekt på vejvrede.



Det viser et nyt forskningsprojekt fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), skriver Videnskab.dk, der bringer en oversigt over, hvad der er den mest irriterende adfærd blandt bilister ifølge danskerne.



Vejvrede - eller 'road rage' på engelsk - har været en del af trafikken, lige så længe der har eksisteret trafik.



Men ved hjælp af forskernes intervention, altså fokus på løsninger, kan danskerne lære at trække på skuldrene af de andres færden i trafikken og på den måde undgå at blive vrede og udsætte sig selv og andre for farer, når aggressiviteten tager overhånd.

»Vejvrede er bestemt noget, som er relevant at tale om i Danmark, fordi rigtig mange mennesker ofte oplever det,« fortæller en af forskerne bag forskningsprojektet ’RELAX’, seniorforsker Sonja Haustein fra Transportpsykologigruppen ved DTU.

Blev mere rolige

Formålet med det nye studie var at udvikle og at undersøge effekten af intervention på vejvrede blandt helt almindelige danskere, som i ny og næ bliver tossede i trafikken.

Forsøgspersonerne blev bedt om at dukke op på DTU til en gruppeintervention på halvanden times varighed og blandt andet deltage i to øvelser:

Første øvelse trænede deltagerne i at kunne se en situation fra modpartens perspektiv og tillægge modparten en ikke-aggressiv intention.

Anden øvelse var designet til at give deltagerne indsigt i faktorer, som kan være med til at skabe konflikter i trafikken og give dem nogle konkrete konflikthåndteringsstrategier, hvis de senere hen bliver udsat for andres aggressive adfærd i trafikken.



Tre måneder efter interventionen bad forskerne forsøgsdeltagerne om at udfylde spørgeskemaet igen, og her så de, at folk nu lå længere nede på vredesindekset end tidligere og lavere sammenlignet med kontrolgruppen, der ikke havde modtaget intervention.

Ydermere udspurgte forskerne syv af forsøgspersonerne om deres opfattelse af egen ageren i trafikken.

Her svarede enkelte af forsøgspersonerne, at de var overraskede over, hvor meget det havde hjulpet på deres tendens til vejvrede at sætte sig i andre trafikanters sted. De var derfor blevet mere rolige, sagde de.

Selv om resultaterne ser lovende ud, er det dog tvivlsomt, om indsatsen rent faktisk virker – og navnligt om den virker på trafikanter i særligt høj risiko for at blive aggressive i trafikken.

Adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet (RUC) er skeptisk. Han har ikke deltaget i forskningen fra DTU, men han har læst om den og påpeger både positive ting og mangler ved studiet.

»Forskningen følger tekstbogen, men spørgsmålet er, om det vil virke i den virkelige verden, når man tager interventionen ud af forskernes hænder og ud blandt trafikanterne,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Forskeren fra RUC forklarer, at det ofte er meget svært at overføre resultater fra interventionsforsøg i en akademisk setting til implementering i den virkelige verden.



