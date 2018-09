Skimmelsvamp. Ordet, der kan få nakkehårene til at rejse sig hos de fleste husejere.

For med skimmelsvampens indtog går den beboelige kælder fra at være bonusplads med et potentielt teenageværelse til også at kunne blive en tung udgiftspost.

Får skimmelsvampen endog lov til at udvikle sig for meget, kan det give et så dårligt indeklima, at det ikke kun er bygningen, der bliver påvirket. Beboernes helbred bliver det også.

Og mens det bedste angreb muligvis er et forsvar, så er det mod modstanderen skimmelsvamp forebyggelse, der kan være med til at sikre en sund kælder.

Boliga har derfor fået Jacob Pless, rådgiver og teamchef i rådgivningsvirksomheden EBAS, til at give gode råd til, hvordan man undgår, at skimmelsvampen flytter ind.

5 gode råd til at undgå skimmelsvamp



1. Tænk dig om, når du lufter ud

Luft ud. De fleste kender rådet, men særligt i varme sommermåneder skal man være opmærksom på, hvornår på dagen man gør det.

- Som tommelfingerregel kan man sige, at når temperaturen uden for er fem grader højere end indenfor, så skal vi tage forholdsregler, så der ikke bliver dannet kondens. For særligt i kældre, hvor der ofte er kolde, ikke-isolerede vægge, kan det sætte sig på væggen som fugt, siger Jacob Pless.

Så når man lufter ud, kan man gøre det så tidligt på dagen som muligt og så igen om aftenen. Lad vinduerne være åbne i 5-10 minutter og sørg for, at der kommer gennemtræk. Det gælder både i ældre og nybyggede boliger:

- Helt nye boliger bliver bygget meget tætte, og de skal have et ventilationsanlæg. Men selvom man har det, er det stadig vigtigt, at man får luftet ud. Ventilationsanlæggene alene er ikke tilstrækkelige, siger Jacob Pless.

2. Opvarm din kælder

Der skal være lunt i stuerne, men når man er rundt for at indstille på radiatorerne, skal man ikke springe kælderen over - den skal nemlig også være opvarmet.

Som udgangspunkt bør der være 20 til 22 grader i opholdsrum og så 18 til 21 grader i forrum, hvor man ikke opholder sig i længere tid af gangen.

- Kælderen skal være opvarmet, for at man sikrer sig en minimumsvarme. Det er typisk omkring de 16 grader, der bliver skabt kondens - og derfor er det vigtigt, at man holder sig over det. Så har man svingende temperaturer, skabes der et fugtigt miljø med kondens, når du er under de 16 grader, og når du så ryger over igen, så skaber du et rigtig godt vækstmiljø for skimmelsvampen, siger Jacob Pless.

3. Ned med fugtigheden indendørs

Man skal ikke tørre sit tøj indendørs, men man skal derimod få svabet vandet væk fra badeværelsesgulvet, bruge friskluftventiler i vinduerne og huske at slå emhætten til.

Alt med det in mente, at man skal minimere mængden af fugt i boligen.

- En familie på fire personer afgiver cirka 10 liter fugt i døgnet, når de laver mad, går i bad og sveder. Vi tilfører således vores bolig fugt hver dag, og det skal vi sikre os, at vi får ventileret væk. Det er altså ikke et problem, at der er damp efter et bad, men vi skal have luftet ud bagefter, siger Jacob Pless til Boliga.

Luftfugtigheden bør maksimalt være på 60-65 procent i sommerperioden og 40-50 procent i vinterperioden - noget man blandt andet kan måle med et hygrometer.

Som en test kan man også tape et plastikchartek op på indersiden af ydervæggene og lade det hænge i et døgn. Er der fugt, kan den test give en indikation, som man efterfølgende kan undersøge nærmere.

4. Få luft til kælderen

Møblerne bør ikke stå klistret op af væggene, og der skal helst være et par centimeters luft, så der kan blive ventileret bag ved dem. Man kan også give møblerne ben, så der kan komme luft under.

- Brug ikke organiske materialer som fx træ og gipsplader i en kælder. Og når man maler, bør man bruger diffusionsåben maling og ikke plastikmaling. Det skal være en, der gør det muligt for væggen at ånde, siger Jacob Pless.

Et af de større projekter, man kan overveje, er at få etableret omgangsdræn og få tætnet kælderen, så der ikke er så meget fugt omkring - og det, der trods alt vil være der, bliver holdt ude.

5. Gennemgå din bolig

Man bør gennemgå sit hjem og sikre sig, at der er et godt indeklima. Vær opmærksom, hvis der kommer pletter på vægge, lofter eller gulve. Hvis puds eller maling begynder at skalle, og der er fugtigt træværk - ligesom lugten kan være en indikator.

- Tjek også fugerne mellem fliserne, og de vægge der støder op til et vådrum, så du sikrer dig, at der ikke kommer fugt. Ligesom du skal være opmærksom på husets hjørner, for der er enten lav eller ingen ventilation i dem, siger Jacob Pless.

Desuden bør man jævnligt gøre rent i sin bolig, så man får skimmelsporerne væk fra hjemmet hurtigt.

- Vi har dem alle steder fra fx træer i naturen, når vi lufter ud. Men det er vækstbetingelserne fra skimmelsporerne, der gør det til en skimmelsvamp, siger Jacob Pless.

Her kan du se, hvilke boligforbedringer det kan spare dig for mange penge