Når der er pølser og bøf på grillen, er der ikke bare dømt hygge.

Faktisk er risikoen for at løbe ind i en træls maveinfektion ekstra stor lige nu, hvor vi ofte rykker køkkengemakkerne udendørs.

Derfor kommer Fødevarestyrelsen med en række gode råd til, hvordan du husker den gode hygiejne ved grillen.

Der er særlig grund til at være opmærksom, hvis du smider råt fjerkræ på kullene.

»Den skyldige bakterie er ofte campylobacter, som især findes på råt fjerkrækød. Der skal kun få campylobacterbakterier til at gøre dig syg, og det går ofte galt, hvis man ikke har fokus på at holde råt kød adskilt fra færdigstegt kød,« siger Gudrun Sandø, som er specialkonsulent i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»En klassisk fejl er at bruge den samme grilltang til det rå og til det stegte kød.«

Hun peger på, at stemningen på en grillaften ofte er mere afslappet, og det kan gå ud over den måde, vi håndterer fødevarerne.

Men det er ikke kun grillmaden, som kan gøre dig syg om sommeren.

Gode råd til hygiejne på din grillaften Hold råt kød adskilt fra færdig mad, for eksempel salat, brød og færdigstegt kød.

Gennemsteg kylling, hakkebøffer og ferske pølser.

Undgå at røre ved det rå kød og vask hænder jævnligt – hvis det ikke er muligt, så brug håndsprit.

Brug en ren grilltang eller en ren gaffel samt ren tallerken til færdigstegt kød. Kilde: Fødevarestyrelsen

Når vi rykker udenfor med maden, vokser sandsynlighed for mavekneb samtidig.

Ifølge Fødevarestyrelsen er de typiske fejl blandt andet, at vi lader maden stå for længe i sommervarmen, vi får måske ikke sat varerne hurtigt nok på køl efter en indkøbstur, eller vi glemmer at skylle vandmelonen, inden vi skærer den ud.

Og der er god grund til at tage rådene alvorligt.

Hvis det først er gået galt, kan du nemlig ende med alt fra mild diarré, feber, kvalme og opkast til langvarig diarré og voldsomme mavesmerter.