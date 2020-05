Du kender helt sikkert allerede til meget af det, der presser klimaet. Men det er nok ikke alle, der er klar over, at det også bruger energi, der udleder CO2, når vi går på nettet. Derfor er streaming blevet kaldt for en overset klimasynder. Det skriver Videnskab.dk. https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvordan-streamer-man-mere-klimavenligt

Selvom streamingen må siges at være i den lette ende af CO2-synderne, når man sammenligner med eksempelvis flyrejser og kød, så er det alligevel værd at have i baghovedet, hvordan du kan streame lidt grønnere.

Der findes nemlig tre ret nemme hacks til en mere klimavenlig streaming. Dem kan du se i det allerførste afsnit af Klimax, en helt ny serie af klimavideoer på Videnskab.dk's YouTube-kanal Tjek.

Men først skal du vide, hvorfor det overhovedet koster energi at bruge internettet.

Det gør det, fordi al den data - for eksempel film, mails, billeder og samtaler på sociale medier - som du og andre bruger på nettet, behandles og opbevares i nogle kæmpestore datacentre, der er placeret rundt omkring i verden. Energiforbruget stammer både fra transporten af data fra datacentrene ud til internetbrugerne og fra nedkøling af datacentrenes servere, så de ikke overopheder.

Hack #1: Sæt opløsningen ned

Hvis du vil streame grønnere, kan du starte med at vælge en lavere opløsning på videoen.

En lavere opløsning betyder nemlig, at der skal sendes mindre data til din enhed, og det kræver altså mindre energi.

Selvom det måske virker ærgerligt at skulle gå på kompromis med kvaliteten, kan selv en lille ændring hos dig faktisk gøre en forskel for energiforbruget - og dermed klimaet.

Hack #2: Se serier sammen

En anden klimavenlig løsning er at se videoer, film og serier sammen med andre.

For hvis du streamer sammen med en ven eller din kæreste, i stedet for at I streamer hver for sig, kan I begge to halvere jeres energiforbrug. Så skal der nemlig kun sendes data til én enhed og ikke to.

Det er både godt for klimaet, og så er det altså bare ret hyggeligt at se en god film eller serie sammen, i stedet for at sidde alene eller med hver sin skærm.

Hack #3: Støt grønne streamingtjenester

Noget helt andet er, at forskellige streamingtjenester får deres energi fra forskellige energikilder. Derfor kan det være en god idé at tænke over, hvilke streamingtjenester du støtter.

En opgørelse fra Greenpeace viser, at den grønneste streamingtjeneste lige nu er YouTube. Deres datacentre får nemlig 56 procent af deres energi fra vedvarende energikilder.

Derudover kommer 10 procent af YouTubes energi fra atomkraft, som er en ret CO2-neutral energikilde.

HBO og Netflix er til sammenligning ikke helt så klimavenlige. De får nemlig kun 22 og 17 procent af deres energi fra sol, vind og hav. Samtidig kommer henholdsvis 25 og 30 procent af streaming-giganternes energi fra kul, der hører under energiformen 'fossile brændsler', og som udleder meget CO2.

