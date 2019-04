Havregryn, veggie-bars, pasta eller tun?

Vejen til en sund og veltrænet krop kommer blandt andet gennem en god kost.

Coach, som er en del af Videnskab.dk’s YouTube-kanal Tjek, giver dig her tre gode råd til den optimale træningskost. Tjek er Videnskab.dk's YouTube-kanal om sundhed og videnskab, der bringer forskningsbaseret viden ud til danske unge.

Råd 1: Spis kulhydrater før intens træning.

Når du skal træne intenst, har du brug for en masse energi, og kulhydrater omdannes til energi hurtigere end eksempelvis proteiner eller fedt. Derfor er det en god ide at fylde tanken op med kulhydrater før og måske endda under træning.

Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvor du får dine kulhydrater fra. Det kan anbefales at få dem gennem pasta, rugbrød, havregryn eller kartofler, fordi de ad den vej optages langsommere i blodet. På den måde holder du blodsukkeret stabilt.

Råd 2: Spis protein.

Hvis man styrketræner for at få større muskler, kan det være en ide at få op til 1,5 til 1,8 gram protein per kilo kropsvægt.

Det svarer til, at en person på 80 kilo skal indtage 800 til 900 gram laks om dagen, hvis det er den eneste proteinkilde, personen får på en dag.

Det er dog ikke ensbetydende med, at du bør fylde dig med et kilo laks eller en ordentlig bøf lige efter træning.

For at protein skal have den bedste forudsætning for at gøre sit arbejde, skal man indtage protein over hele dagen.

Råd 3: Få nok omega-3 fedtsyrer.

Omega-3 fedtsyrer udskiller nemlig testosteron, som hjælper med at opbygge muskler og fremme din præstation.

Omega-3 fedtsyrer får man typisk fra fede fisk som laks og makrel.

Nogle får i stedet en stor del af deres fedt gennem omega-6 fedtsyrer, der især kommer fra solsikkeolie, junkfood og lignende, men det er altså en god idé at huske også at få inkorporeret omega-3 i sin kost.

