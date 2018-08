Drømmer du nogensinde om at gå en tur på en planet i et fremmed solsystem?

Med NASAs nyåbnede rumrejsebureau er det muligt at 'besøge' tre exoplaneter hjemme fra din egen computer eller smartphone. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se rejsefotos fra flere planeter.

I virkelighedens verden har du desværre ikke de store chancer for at komme på planet-fart.

Den nærmeste exoplanet, Proxima Centauri b, ligger 4,25 lysår væk. Hvis du tog afsted med Voyager 1 i morgen tidlig, ville det tage 73.000 år at tilbagelægge de 40,2 billioner kilometer.

Det interaktive rejsebureau er en del af NASAs Exoplanet Exploration Program. Programmets formål er at finde planeter i fremmede solsystemer og undersøge, om de har betingelser for liv.

De tre planeter, der indtil videre er tilgængelige i rejsebureauet, er Trappist-1d, Kepler-16b og Kepler-186f. Og de er ikke tilfældigt udvalgt. De ligger alle i den beboelige 'Guldlok-zone'.

Det vil sige, at planeterne kredser om deres sole i tilpas afstand til at have betingelser for flydende vand og dermed liv, som vi kender det på Jorden. Ikke for varmt, ikke for koldt, men lige tilpas – præcis ligesom Guldlok kan lide sin grød.

I vores eget solsystem er det kun Jorden, der ligger i den beboelige zone. Vores nærmeste exoplanet, Proxima Centauri b, ligger også i den beboelige zone, men er til gengæld plaget af voldsomme soludbrud, der for længst har grillet planetens potentielle beboere.

På billedet øverst i artiklen ser du exoplaneten Trappist-1d, som er en smule mindre end Jorden.

Med en afstand på små 40 lysår ligger den lige i vores eget kosmiske nabolag.

Trappist-1d kredser om den røde dværg Trappist-1. Den er så kold, at den beboelige zone ligger meget tæt på. Herinde i Trappist-1d's bane tager det kun 4,04 Jord-dage at færdiggøre en tur rundt om Solen.

Med andre ord kan man nå at fejre fødselsdag 90 gange i løbet af et enkelt Jord-år, hvis man opholder sig på Trappist-1d.

Exoplaneten er den tredje planet i solsystemet Trappist-1. De næste tre planeter, Trappist-1e, Trappist-1f og Trappist-1g, ligger også inden for den beboelige zone.

