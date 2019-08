Har du smerter?

Så har du måske brug for en Panodil, en Ipren eller bare din udkårnes tilstedeværelse?

Et nyt studie viser nemlig, at både mænd og kvinder kan udholde større fysisk smerte, blot deres partner er til stede, skriver mediet Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

I det lettere sadistiske studie har forskerne undersøgt 48 heteroseksuelle par, for at finde ud af hvor meget smerte testpersonerne kunne udholde, når deres partner var til stede, og når deres partner ikke var til stede.

For at undersøge dette lagde forskerne et pres på personernes pegefinger to gange:

En gang, hvor deres partner var til stede.

Endnu en gang, hvor deres partner ikke var til stede.

Det simple forsøg viste, at personerne generelt kunne udholde en større grad af smerte, når deres elskede var til stede.

Kvinderne i studiet kunne således udholde, at deres pegefinger blev klemt med 2,8 kilo, når deres partner var til stede, mens deres smertegrænse lå på 2,5 kilo, når de var alene.

Blandt mændene så man samme tendens.

De kunne udholde et tryk på 4 kilo, når deres partner var til stede, mens de blot kunne klare 3,6 kilo, når de var alene.

Ifølge forskerne viser deres undersøgelse, at en form for social støtte kan være smertelindrende.

Det gælder også, selvom der hverken er fysisk eller verbal kontakt.

»Gentagne gange har snak og berøring vist sig at være smertereducerende, men vores studie viser, at selv ens partners passive tilstedeværelse kan reducere smerten,« fortæller en af forskerne bag, Stefan Duschek, til Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

Han er professor i psykologi ved University of Health Sciences, Medical Informatics and Technology i Østrig.

Andre artikler på Videnskab.dk