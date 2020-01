Du har måske hørt, at du skal huske at holde hviledage, når du træner, så din krop kan restituere og blive klar til at træne igen.

Men hvorfor er det egentlig vigtigt at holde hviledage? Og hvordan holder du den mest effektive hviledag?

Det har denne udgave af Coach, som er en serie på Videnskab.dk's YouTube-kanal Tjek, en kanal om sundhed og videnskab, kigget nærmere på.



Der er flere gode grunde til, at din krop har brug for at restituere, når du har trænet.

Dels er vi ofte trætte efter at have trænet, og derfor kan vi have behov for at lade op - altså simpelthen få mere energi - inden vi er klar til at træne igen.

Derudover så ‘stresser’ vi også vores celler, når vi træner. Dine celler har derfor brug for tid til at genopbygge sig efter træning, og det går de altså i gang med, når du restituerer.

Det er i øvrigt under den her genopbygningsproces, at du kan opleve fremgang i din træning, eksempelvis stærkere muskler, hvis det er dine muskelceller, der har oplevet den her stress.

Hvor længe og hvordan du skal restituere, afhænger meget af, hvor hårdt du har trænet, og hvor god form du er i, og i sidste ende dine gener. Derfor er det svært at sige generelt, hvordan du skal restituere.

Der er dog nogle forskellige ting, som, forskerne ved, har betydning for, hvor hurtigt du bliver klar til din næste træning, eksempelvis kost og hvile, og det er nogle råd alle kan gøre brug af. Dem får du her:

Lad de muskler, du har trænet, hvile en enkelt dag, inden du træner dem igen. Spis kulhydrater efter træning, hvis du har trænet intenst. Spis protein - helst over hele dagen - hvis du styrketræner. Drop hurtige quick-fix-løsninger såsom isbade - restitution er ikke nødvendigvis behagelig, men den er nødvendig, for at du opnår fremskridt i din træning!

Overordnet set er din restitution dog ikke noget, du bør være bekymret for.

Den kommer helt af sig selv, og hvis du i din træning oplever, at du generelt kan yde det samme eller mere, end du gjorde sidst, så er du tilpas restitueret.



Informationerne i videoen bygger på solid faglig viden, som Tjek har fået fra forskere og fagfolk.

I denne video har vi snakket med:

Nikolai Baastrup Nordsborg, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Kristian Overgaard, lektor, Institut for Folkesundhed - Idræt, Aarhus Universitet

