En partiformand skal holde juleaften sammen med sin 88-årige far med kronisk sygdom.

Og en anden partiformand holder juleaften med terminalt syg mor og bryder Sundhedsstyrelsens anbefaling om antallet af gæster.

Sådan lyder nogle af svarene, efter B.T. har spurgt partilederne på Christiansborg, hvordan de skal holde juleaften i år.

Et spørgsmål, der uden tvivl har fyldt i hovederne hos rigtig mange danskere i hele december, hvor coronasmitten som bekendt har hærget voldsomt.

Se partiledernes meget forskellige svar B.T. har spurgt partilederne, hvordan de skal holde juleaften? Her er deres svar: Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti Status juleaften: Moren og faren på 86 og 88 år kommer hjem til Søren Pape Poulsen. Faren er i øvrigt mangeårig KOL-patient. »Mine forældre er gamle, så vi er ekstra opmærksomme derhjemme. Mine forældre kommer her til Viborg, og så er det gudstjeneste i domkirken først.« Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige Status juleaften: 11 personer. Heriblandt hendes mor, der er kronisk syg. »Jeg synes, det vil være ubærligt at sige, at nogen ikke måtte komme til jul,« siger hun. Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti Status juleaften: 7 personer »Vi plejer at være samlet en større gruppe juleaften, men de ældste har valgt at være for sig selv juleaften, så det er uden dem. Og det er en beslutning, der ligger hundrede procent hos dem selv. De var velkomne,« siger han. Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance Status juleaften: 9 personer »Jeg holder en uændret jul, som lever op til myndighedernes anbefalinger,« siger han. Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre Status juleaften: Skal være uden Uffe Ellemann-Jensen og moren Alice, som det ellers plejer. »Jeg skal ikke holde jul med min far og mor i år på grund af coronasituationen,« siger han. Pia Olsen Dyhr, formand for SF Status juleaften: 3 personer. »I år fejrer vi blot jul min mand, min datter Laura og jeg selv.« Pernille Skipper, formand for Enhedslisten Status juleaften: Oplyser ikke antal gæster. »Vi dropper julesang og turen rundt om juletræet, vi er lidt færre end normalt, og vi hiver nok også et havebord ind i stuen, så vi kan sidde mere spredt. Og så har vi alle sammen forsøgt at blive testet i dagene op til og holde ekstra afstand,« siger hun. Sofie Carsten Nielsen, formand Radikale Venstre Status juleaften: Under 10 personer »Også i min familie bliver det en anderledes jul, når retningslinjerne skal overholdes. Sådan må det være i år. Til næste år venter vaccinen. Det glæder vi os til,« siger hun. Sikandar Siddique, formand for Frie Grønne Status: Ingen juleaften »Jeg er muslim, men vi plejer at mødes i julen. Det er bare uden juletræ og gaver. Men i år har jeg coronavirus, så der er ingen jul,« siger han.

Lad os gennemgå toppolitikernes svar.

Vi starter med Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, der har taget en stor beslutning.

Han holder juleaften sammen med sin mor på 86 år og far på 88.

Faren lider af KOL, hvilket er en kronisk sygdom i lungerne, hvor luftvejene bliver forsnævret, og lungevævet bliver ødelagt.

Formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, skal fejre juleaften med sin mor og far, der er 86 og 88 år. Faren er i øvrigt kronisk syg med KOL. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, skal fejre juleaften med sin mor og far, der er 86 og 88 år. Faren er i øvrigt kronisk syg med KOL. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ergo er Søren Pape Poulsens far i den absolutte risikogruppe for ikke at overleve coronasmitte.

»Det er mine forældre, der insisterer på, at selvfølgelig skal vi være sammen,« siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

»For dem er det utænkeligt ikke at være sammen i julen. Det er livskvalitet, at vi er sammen, og utænkeligt, at de skulle sidde alene.«

Så sent som i november blev Søren Pape Poulsen i øvrigt testet positiv for coronasmitte.

Hvordan skal du holde juleaften i år?

Han mener dog ikke, at det burde være en stopklods, da han ikke længere er smittet.

Søren Pape Poulsen peger på, at forskere mener, at langt de fleste bliver immune i månederne efter smitten, og så sørger han for at holde afstand under julefesten.

»Vi danser ikke længere om juletræet, da vi ikke kan nå omkring, og min gamle fars KOL gør, at den tid er forbi. Så derfor heller ingen sang. Det sker til gudstjeneste i kirken, og så er der ellers julemusik i højttalerne,« siger han.

En anden partileder skal holde juleaften med så mange, at Sundhedsstyrelsen fraråder det.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, skal holde juleaften med flere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Foto: Emil Helms Vis mere Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, skal holde juleaften med flere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Foto: Emil Helms

I alt skal der være 11 samlet juleaften hos Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige.

Det er jo mere end det tal på maksimalt ti personer, Sundhedsstyrelsen ellers har anbefalet.

Helt konkret drejer sig om hendes mor og far, søster og hendes familie samt Pernille Vermunds egne børn.

Og det er ikke kun antallet af gæster, der vækker opsigt. Også en af gæsternes helbred.

Myndighederne har opfordring om ikke at holde jul mere end 10 personer Statsminister Mette Frederiksen (S)

»Min far er 71 år og min mor 68 år. Min mor er på plejehjem og terminal med kronisk sygdom,« siger Pernille Vermund.

Og hun skal alligevel med juleaften?

»Jeg tror, hun bliver hentet, og så er hun der noget af aftenen, og så bliver hun kørt hjem. Hun kan ikke holde til hele aftenen,« siger Pernille Vermund.

Men hvad har du gjort dig af tanker om risikoen for hende ved at være med?

Pernille Vermund fortalte i oktober 2017, hvordan hendes mor fik et halvt år længere hjemme, inden hun kom på plejehjem, fordi Pernille Vermund havde købt cannabispiller til hende. Nu fortæller NB-formanden, at hendes kronisk syge mor også skal være med til familiens juleaften. I alt bliver de 11 samlet. Foto: Andreas Karker Foto: Andreas Karker Vis mere Pernille Vermund fortalte i oktober 2017, hvordan hendes mor fik et halvt år længere hjemme, inden hun kom på plejehjem, fordi Pernille Vermund havde købt cannabispiller til hende. Nu fortæller NB-formanden, at hendes kronisk syge mor også skal være med til familiens juleaften. I alt bliver de 11 samlet. Foto: Andreas Karker Foto: Andreas Karker

»Corona smitter jo ikke mere juleaften, end det smitter i dag, i går eller i forgårs. Alternativet for os var, at vi ikke skulle se min mor, så længe der er corona, og det er jo ikke et alternativ,« siger Pernille Vermund og slår fast, at moren selvfølgelig kan melde afbud, hvis hun alligevel ikke vil møde op.

»Jeg synes, det vil være ubærligt at sige, at nogen ikke måtte komme til jul. I stedet skal det være op til den enkelte at vurdere, om man synes, at det er det værd, eller man ikke gør,« siger hun.

Pernille Vermund har tidligere sagt til B.T., at hendes barnepige på 90 år også var inviteret juleaften. Men hun og onklen fra Aarhus har valgt, at det ikke var sikkert at komme grundet coronarisikoen.

Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF, har tænkt sig at holde en helt anderledes juleaften.

SF-formand Pia Olsen Dyhr skal kun holde juleaften med to andre. Til højre ses Sofie Carsten Nielsen, formand for Radikale Venstre. Hun oplyser, at familien overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger juelaften, og hun ser frem til en vaccine mod coronavirus. Foto: Philip Davali Vis mere SF-formand Pia Olsen Dyhr skal kun holde juleaften med to andre. Til højre ses Sofie Carsten Nielsen, formand for Radikale Venstre. Hun oplyser, at familien overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger juelaften, og hun ser frem til en vaccine mod coronavirus. Foto: Philip Davali

»I år fejrer vi blot jul, min mand, min datter Laura og jeg selv. De store piger fejrer hos deres mor. Hvis der ikke havde været corona, var min bror kommet til København med sin familie. Det sker ikke nu. Men det går,« siger SF-formanden.

Enhedslistens formand, Pernille Skipper, nævner ikke præcise antal gæster juleaften.

Men hun fortæller, at hun må være kreativ for, at de ikke sidder for tæt.

»Vi dropper julesang og turen rundt om juletræet. Vi er lidt færre end normalt, og vi hiver nok også et havebord ind i stuen, så vi kan sidde mere spredt,« siger Pernille Skipper og tilføjer:

Formanden for Enhedslisten, Pernille Skipper, fortæller, at der nok skal tages havebord ind i stuen juleaften for at skabe ordentlig og sikker afstand. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formanden for Enhedslisten, Pernille Skipper, fortæller, at der nok skal tages havebord ind i stuen juleaften for at skabe ordentlig og sikker afstand. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Og så har vi alle sammen forsøgt at blive testet i dagene op til og holde ekstra afstand. Jeg tror nok, at vi skal få det hyggeligt, mens vi passer på hinanden.«

Lad os gå tilbage til blå blok.

Formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, fortæller, at de skal være ni juleaften, men ellers bliver aftenen ret meget, som den plejer.

Og fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er der denne melding:

»Vi plejer at være en større gruppe samlet juleaften, men de ældste har valgt at være for sig selv juleaften, så det er uden dem,« siger Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere »Vi plejer at være en større gruppe samlet juleaften, men de ældste har valgt at være for sig selv juleaften, så det er uden dem,« siger Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti. Foto: Niels Christian Vilmann

»Coronaen har sat sine spor på vores jul, og vi har nedskaleret antallet, så vi er under 10. Vi plejer at være samlet en større gruppe juleaften, men de ældste har valgt at være for sig selv juleaften, så det er uden dem. Og det er en beslutning, der ligger hundrede procent hos dem selv. De var velkomne,« siger DF-formanden.

Thulesen Dahl-familien har droppet én bestemt tradition.

»Vi plejer at storme rundt i huset og synge 'nu er det jul igen', og det kommer vi heller ikke til. Vi prøver at holde hyggelig juleaften, men det bliver anderledes end normalt,« siger han.

Men hvad så med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen?

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har de sidste mange, mange år holdt jul hos sin far, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og moren Alice Vestergaard. Men sådan bliver det ikke i år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har de sidste mange, mange år holdt jul hos sin far, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og moren Alice Vestergaard. Men sådan bliver det ikke i år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han og familien plejer at holde juleaften hjemme hos faren, Uffe Ellemann-Jensen, og moren, Alice Vestergaard. Men sådan bliver det ikke i år.

»Jeg skal ikke holde jul med min far og mor i år på grund af coronasituationen,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er ikke muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen, oplyser Statsministeriet onsdag formiddag til B.T.

Så det er lige nu uvist, hvordan – og ikke mindst – med hvem hun præcis skal fejre juleaften.