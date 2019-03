En ordentlig spand popcorn, en iskold cola og en pose slik, og så er man ellers klar til at sætte sig ind i biografens mørke og smovse til en god film.

Sådan er biograf-ritualet blevet for mange danskere. Men det er et ritual, hvor du samtidig får et ordentligt gok af prishammeren.

Hvis du for eksempel køber en stor menu i Palads Bio i København, betaler du 84 kroner for 5,1 liter popcorn og 1 liter cola.

Det er mere end fire en halv gange så meget, som hvis du handler i din lokale Netto, hvor du kan få samme mængde færdige popcorn og Coca Cola for 18 kroner, viser beregninger, B.T. har foretaget.

Lærke Nordlund er træt af høje priser i biografen. Vis mere Lærke Nordlund er træt af høje priser i biografen.

Priserne går ikke ubemærket hen.

»Det er blevet for dyrt, også sådan med slik og popcorn. Og jeg kan godt lide at gå i biografen, så det er ret ærgerligt, for det betyder, at man går glip af gode film,« siger Lærke Nordlund, da B.T. møder hende foran Palads Bio.

Hun tilføjer dog, at hun ’altid’ smugler slik med ind for at spare penge.

Hvis du bedre kan lide at gumle på vingummi, lakrids eller andet blandet slik i biografen, får du også med prishammeren.

Palads Biografer i København tager 84 kroner for en stor popcorn og stor sodavand. Det er 4,6 gange så høj en pris som i Netto. Vis mere Palads Biografer i København tager 84 kroner for en stor popcorn og stor sodavand. Det er 4,6 gange så høj en pris som i Netto.

Køber du 275 gram slik i Palads Biografers omfattende slikbutik, skal du slippe 46,5 kroner - 16,95 kroner pr. 100 gram.

Det er næsten dobbelt så meget, som du skal betale for 275 gram Matadormix i Netto - som koster 23,95 kroner.

Novin Teheri gør netop det – køber biografguf i Netto.

»Det må jeg indrømme. Jeg tror, det vil hjælpe deres forretning at sænke priserne lidt, for der ville komme flere i biografen, og deres salg af slik ville nok stige, i stedet for at sådan nogle som mig køber det i Netto og tager det med ind,« siger han.

En biograf-menu fra Netto. Popcorn: 4,5 kroner for 3 liter. Coca Cola: 13 kroner for 1,25 liter (eks. pant). Matadormix: 23,95 kroner for 275 gram. Vis mere En biograf-menu fra Netto. Popcorn: 4,5 kroner for 3 liter. Coca Cola: 13 kroner for 1,25 liter (eks. pant). Matadormix: 23,95 kroner for 275 gram.

Der er dog forskelle. De færdige popcorn i Netto er ikke varme, colaen er ikke kold, og Matadormix’en har ikke samme valgfrihed som bland selv-slik.

I Nordisk Film Biografer mener man heller ikke, sammenligningen holder.

»Du betaler også mere for en øl eller kop kaffe på en café, end du gør i supermarkedet. Vi leverer de her varer i en atmosfære, vi har betalt meget for at få gjort noget ud af,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen, administrerende direktør for Nordisk Film Biografer i Norden:

»Det her er et prispunkt, der stemmer godt overens med, hvad man betaler, når man er ude at hygge sig.«