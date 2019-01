Personer med en BMI på mellem 22,5 og 25, svarende til den høje ende af normalvægtig, har i gennemsnit lavest risiko for at dø for tidligt.

Og både fedme og undervægt er statistisk set koblet til en forkortelse af levetiden på cirka fire år.

Det viser et nyt, stort studie, skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Det nye studie stammer fra Krishnan Bhaskaran fra London School of Hygiene and Tropical Medicine og kolleger og er publiceret i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Selvom der ikke er meget tvivl om sammenhængen mellem vægt og sundhed, har tidligere studier peget i forskellige retninger.

Visse studier har peget mod, at overvægtige personer – med en BMI på mellem 25 og 30 – faktisk har mindre risiko for tidlig død end normalvægtige.

Men andre studier – blandt andet et kæmpestudie med mere end 30 millioner deltagere – konkluderede, at normalvægtige har lavest risiko, når forskerne tager højde for effekten af rygning samt lav vægt blandt syge deltagere.



I det nye studie granskede forskerne også sammenhængen mellem BMI og specifikke sygdomme. I de fleste tilfælde var resultatet som gennemsnittet; det viste altså, at både undervægt og fedme var forbundet med større risiko for tidlig død.

Mønstret var derimod anderledes for psykiske sygdomme. Her havde slanke personer generelt højere risiko end normalvægtige og personer med fedme.

Lignende tendens gjorde sig gældende for nervesygdomme, demens og Alzheimers: Risikoen for sygdom faldt, når BMI’en steg.

Tallene kan måske give et indtryk af, at man kan afværge neurologisk sygdom ved at blive lidt buttet, men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis.

Det nye studie – i lighed med andre på feltet – er et observationsstudie. De kan dermed kun sige noget om sammenfald, men ikke noget om sammenhænge.

Det er for eksempel sandsynligt, at en nervesygdom har effekt på kroppen og resulterer i en lavere kropsvægt, lang tid før en diagnose bliver stillet.

I så fald er det ikke overvægten, der beskytter mod nervesygdom, men en begyndende nervesygdom der gør folk tynde.



