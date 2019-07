Hvis du er en af dem, der ikke levner og spiser hele æbleskroget, så indtager du cirka 10 gange så mange bakterier per æble sammenlignet med dem, der smider skroget ud.

Det behøver dog ikke at være et problem, men det kommer altsammen an på, hvilket æble det drejer sig om.

Det skriver Videnskab.dk

Forskere fra Graz Universitet i Østrig har i et nyt studie kortlagt æblers bakterieindhold, fremgår det på Phys.org.

Studiet viser, at økologiske æbler har en mere forskelligartet og afbalanceret bakteriesammensætning end andre æbler. Og det kan både betyde, at æblerne er sundere for os og smager bedre.

I studiet analyserede forskerne alle dele af æblet, både stilk, skræl, kød, frø samt æblets bæger - den lille sorte dut modsat stilkenden, hvor blomsten vokser fra.

Forskerne kom frem til, at et gennemsnitligt æble indeholder omkring 100 millioner bakterier. Cirka 90 procent af disse bakterier sidder i frøene og indtages derfor ikke, medmindre man spiser skroget.

Men det er ikke nødvendigvis en fordel at levne skroget, for når det kommer til at have en sund tarmflora, er det godt at have bred variation af forskellige bakterier i maven.

»Et mangfoldigt og afbalanceret bakterieindhold gør chancen for, at en bakterie kommer til at dominere, mindre. Og tidligere studier har vist, at indtag af friske varer med et bredt bakterieindhold fører til færre skadelige bakterier,« fortæller Gabriele Berg fra Graz Universitet, der er en af forskerne bag studiet, til Phys.org.

Forskerne bag studiet kom derudover frem til, at flere fordelagtige bakteriegrupper var til stede i økologiske æbler, mens ikke-økologiske æbler indeholdt flere skadelige bakterier.

Studiet kan læses i det mikrobiologiske tidsskrift Frontiers in Microbiology.

Andre artikler på Videnskab.dk: