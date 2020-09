Coronakrisen har tydeligvis haft stor betydning for landets sygehuse.

Det viser opgørelser fra de fem regioner, B.T. er kommet i besiddelse af.

»Der er en kæmpe pukkel af operationer og behandlinger, og det er meget alvorligt for rigtig mange patienter,« siger Morten Freil, som er direktør for Danske Patienter.

Gigtpatienten Tina Jensen fra Vordingborg fik udsat sin operation fra april til august, og det havde grumme følger.

Se faldet i behandlinger nær dit hjem Her er antal af operationer og behandlinger i landets fem regioner fra uge 10 til 32 i henholdsvis 2020 og 2019. Region Sjælland 2019: 52.500 2020: 33.750 Samlet 18.750 færre. Det er et fald på 35 % Region Midtjylland 2019: 59.000 2020: 46.500 Samlet 12.500 færre. Det er et fald på 21 % Region Syddanmark 2019: 89.250 2020: 76.250 Samlet 13.000 færre. Det er et fald på 15 % Region Hovedstaden 2019: 106.750 2020: 90.250 Samlet 16.500 færre. Det er et fald på 15 % Region Nordjylland 2019: 35.750 2020: 31.000 Samlet 4.750 færre. Det er et fald på 14 % Kilde: Danske Regioner på baggrund af Landspatientregistret (somatik) og Sundhedsdatastyrelsen

Men Tina Jensen er langtfra ene om at betale prisen for de udsatte operationer og behandlinger.

Værst ser det ud i Region Sjælland, hvor Tina Jensen bor.

Her har der været 35 procent færre operationer og behandlinger under coronakrisen fra uge 10 til 35 end i samme periode sidste år.

Dog tæt fulgt af Region Midtjylland med et fald på 21 procent.

Gigtpatienten Tina Jensen på 46 år siddende på særlig liggesofa med sin mand, Henrik Jensen på 50 år, og sin datter, Emma på ni år. Foto: Nikolai Linares/Byrd. Vis mere Gigtpatienten Tina Jensen på 46 år siddende på særlig liggesofa med sin mand, Henrik Jensen på 50 år, og sin datter, Emma på ni år. Foto: Nikolai Linares/Byrd.

»Der er ingen tvivl om, at de her udskydelser har konsekvenser for mange gigtpatienter, der må leve med flere smerter og forværringer i deres led. På den måde er Tina slet ikke alene,« siger Mette Bryde Lind, som er direktør for Gigtforeningen.

TIP OS: Har du fået udsat din operation eller behandling på sygehuset på grund af coronakrisen? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Mette Bryde Lind vil have stort fokus på, at sygehusene får indhentet det tabte.

»Derfor er det nu regionernes klare opgave at få informeret patienterne og sikret, at de forstår, at der nu er plads til dem igen, og at de nu skal komme ind og blive opereret,« siger hun og tilføjer:

»Det var et hektisk forår, men retrospektivt blev der lukket for meget ned. Det må ikke ske igen til efteråret,« siger Mette Bryde Lind, som er direktør for Gigtforeningen. Foto: Gigtforeningen. Vis mere »Det var et hektisk forår, men retrospektivt blev der lukket for meget ned. Det må ikke ske igen til efteråret,« siger Mette Bryde Lind, som er direktør for Gigtforeningen. Foto: Gigtforeningen.

»Det var et hektisk forår, men retrospektivt blev der lukket for meget ned. Det må ikke ske igen til efteråret,« siger hun.

Og det er bestemt ikke kun gigtpatienter, der fået udsat deres operationer og behandlinger.

»Det er en bred skare af patienter, der har mærket konsekvenserne af den lange ventetid. Selv om deres sygdomme ikke var akut livstruende, så har det uden tvivl været smertefuldt at vente og vente på en operation,« siger Morten Freil fra Danske Patienter.

B.T. har givet den melding videre til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

»Da epidemien ramte Danmark i foråret, stod vi i en ekstraordinær situation. Udviklingen gik meget hurtigt den forkerte vej,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere »Da epidemien ramte Danmark i foråret, stod vi i en ekstraordinær situation. Udviklingen gik meget hurtigt den forkerte vej,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har alle interesse i, at der ikke lukkes unødigt ned for operationer. Selv om en operation ikke er akut, kan det være vigtig for patienten med en hurtig behandling, så tilstanden ikke risikerer at blive forværret,« siger ministeren og tilføjer:

»For at afvikle de ventelister, som er opstået som følge af covid-19, har regeringen sikret regionerne fuld finansiering i økonomiaftalen for 2021 til at afvikle ventelister.«

Direktøren for Danske Patienter er fortsat skeptisk.

»Det er ikke kun et spørgsmål om det økonomiske aspekt. Det handler også om, at sygehusene får bedre samarbejde, så ventetiden falder. Det mangler vi at se,« siger Morten Freil.