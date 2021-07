Det kan godt være, at de danske landsholdsdrenge måtte gå tomhændet hjem efter semifinale-nederlaget mod England.

Men helt det samme kommer ikke til at ske for danske Mette Jensen og hendes irske mand John. De kan nemlig måske se frem til at vælte sig i remoulade.

Da det danske herrelandshold bragede sammen med England, sad parret, der til dagligt er bosat i London, klar på lægterne på Wembley.

Med sig havde de to store skilte. »Send remoulade« og »Ærø«, stod der på dem.

»Hvad der egentlig startede som en joke, er der nogle, der har taget meget bogstavligt.« Fortæller Mette Jensen. »Man får næsten dårlig samvittighed.«

Men nu har både privatpersoner og firmaer har meldt sig banen i kampen om at sende lidt remoulade afsted til Mette Jensen og hendes mand.

»Der er en masse, der har skrevet. Enten til mig, i danske forums eller til min mor for at få min adresse. Nogle har også skrevet for at fortælle, hvor jeg kan købe remoulade henne i London«

Hensigten med skiltet var egentlig bare at vise os derhjemme, at der sad udenlandsdanskere klar til at heppe.

Men den lille joke har resulteret i mange henvendelser.

Der er dog ikke dukket noget remoulade op på adressen endnu, hvilket også er helt okay med Mette Jensen.

»Vi står ikke og er ved at dø, fordi vi ikke kan få fat i remoulade«, understreger Mette Jensen.

Mette Jensen og hendes mand bor til dagligt i London. Derfor kunne de være blandt de 8.000 danskere på Wembley, der onsdag aften heppede på de danske fodboldstjerner.