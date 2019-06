Juridisk er der ikke nogen problemer i at åbne op for, at Mint og de 69 andre udviste børn kan få en ny mulighed for at søge ophold.

»Kan man lave en overgangsordning, hvor man genoptager de sager, hvor der er givet afslag siden lovændringen i 2016? Selvfølgelig kan man det,« siger juraprofessor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet.

Han har svært ved at se nogen juridiske argumenter, der taler imod, at det kan lade sig gøre.

»Der kan selvfølgelig være forskellige politiske vurderinger af, hvad man ønsker at gøre, men juridisk er det gangbart,« siger Jens Vedsted-Hansen.

En juridisk gangbar løsning for Mint og de andre udviste børn Der laves en overgangsordning, så der i en tidsafgrænset periode – fx 3 måneder – gives en særlig mulighed for at søge og få familiesammenføring for børn, som har den ene forælder i Danmark.

Overgangsordningen skal kun gælde for børn, som i perioden 2016-2019 (fra ikrafttræden af de seneste regler til ikrafttræden af de nye) har været i målgruppen for at kunne søge om familiesammenføring med en herboende forælder.

For de børn, som er i målgruppen, skal tilladelsen gives, uden at der foretages en integrationsvurdering, og uden at det har betydning, hvor lang tid der er gået fra den ene forælder har fået ophold i Danmark.

Helt konkret er det altså juridisk muligt at give de børn, der har fået afslag, siden loven sidst blev lavet om i 2016, en ny mulighed for at søge ophold.

Inden for en given tidsramme på f.eks. tre måneder vil de udviste børn så kunne søge igen, uden at de skal integrationsvurderes, og uden at de skal opfylde en ansøgningsfrist på tre måneder efter deres forældres opholdstilladelse. En ansøgningsfrist, de jo reelt ikke har mulighed for at opfylde.

»Det er jo reelt bare et udtryk for, at man sidestiller dem med de børn, der kommer til at søge fremover. Jeg kan ikke se noget juridisk problem med forskelsbehandling i det,« siger Jens Vedsted-Hansen.

En gratis omgang og kynisme

For knap tre uger siden præsenterede Socialdemokratiet netop sådan en løsning, der kan give en ny chance til Mint og de 69 andre børn, der de seneste to år er udvist på baggrund af en integrationsvurdering.

I oktober blev nu 14-årige Mint udvist af Danmark. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere I oktober blev nu 14-årige Mint udvist af Danmark. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Et forslag, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kaldte 'en gratis omgang', ligesom hun mente, at det var 'ret kynisk at stikke nogle familier blår i øjnene om, at reglerne bliver ændret'.

»Da vi forhandlede om nye familiesammenføringsregler for børn tidligere på året, kunne Mattias Tesfaye (S) ikke præsentere en juridisk gangbar model for det, han nu igen foreslår. Det er grunden til, at det ikke blev en del af aftalen,« lød det fra Inger Støjberg (V) og henviser til den aftale, regeringen, DF og S indgik i februar – som altså kun vil gælde fremadrettet.

»Drop Støjberg!«

For Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, viser det tydeligt, at Inger Støjberg ikke er villig til at finde en løsning for 'integrationsvurderingernes ofre'. Han opfordrer derfor til, at Socialdemokratiet frigør sig helt fra den aftale, som de i februar indgik med DF og regeringen.

Rent teknisk mener Morten Østergaard nemlig, at Socialdemokratiet er nødt til at opsige den nuværende aftale, hvis de ikke skal være tvunget til at forhandle aftalen på plads med DF og de nuværende regeringspartier.

»Det er et vælgerbedrag, hvis Mette Frederiksen går til valg på, at de vil hjælpe de her børn, hvis det flertal, de i februar brugte på ikke at løse problemet, er dem, der skal lave den her løsning,« siger han og har en klar opfodring til Socialdemokratiet: »Drop Støjberg! Vi kan få Mint hjem sammen.«

»Tag det helt roligt«

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, mener dog, at Morten Østergaard 'kan tage det helt roligt'.

»Vores løsning kræver ikke, at vi opsiger nogen aftaler. Vi er glade for den aftale, vi har lavet med regeringen og DF om de nye regler for familiesammenføring for børn. Den betyder, at hvis man i fremtiden søger inden for tre måneder, så får man sit barn med til Danmark. Det er en god aftale. Men den løser selvfølgelig kun den ene halvdel af problemet,« siger han og fortsætter:

»Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil løse den anden halvdel af problemet. Så vi sikrer, at de børn, der som Mint er kommet i klemme i de gamle regler, får mulighed for at søge efter de nye regler. Hvis vi får et nyt flertal efter valget, går vi da ud fra, at Morten Østergaard vil bakke op om den løsning.«