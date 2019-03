De stak offentligheden en løgn. Og de har siden november 2017 dækket over en sag om befamlinger og beskidte kommentarer.

Alligevel er sagen 'super håndteret' af de unge politikere i ledelsen hos det socialdemokratiske ungdomsparti, DSU. Det mener Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen.

Han fortæller, at Socialdemokratiets ledelse også har kendt til den sande årsag til, at daværende DSU-formand Lasse Quvang Rasmussen pludselig forlod posten.

Dækhistorien var, at han var 'overbelastet'. Men onsdag aften erkendte han, at den egentlige årsag var hans grænseoverskridende adfærd over for en række kvinder i DSU.

Henrik Dam Kristensen, hvordan blev ledelsen og gruppeledelsen i Socialdemokratiet orienteret om sagen?

»Det er sådan, at vi har vidst det. Men det har jo først og fremmest været en DSU-sag. Det skal ikke være en socialdemokratisk sag. Men vi har snakket med dem og givet dem rådgivning undervejs,« siger Henrik Dam Kristensen.

Det, jeg spurgte om, var, hvordan han (partisekretær Jan Juul Christensen, red.) har orienteret jer om sagen. Har hele toppen i Socialdemokratiet vidst det?

»Jeg tør ikke sige, om alle vidste det. Men det var trods alt en sag. Men det, jeg svarer, er, at det ikke har været en socialdemokratisk sag, der har været på dagsordenen.«

Hvis I blev orienteret om den, hvordan blev I så orienteret?

Gruppesekretær i Socialdemokratiet Henrik Dam Kristensen mener, at DSU-sagen er »super håndteret«. Foto: Bax Lindhardt

»Det er ikke blevet sendt rundt på e-mail. Jeg tror bare, folk har vidst det.«

Du siger, I har rådgivet om den. Hvordan?

»De (DSU, red.) har spurgt til råds i forhold til presse. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at for det første skal man ikke udsættes for krænkelser. Så det er en alvorlig sag. Men det er jo ikke en politisag.«

Hvordan synes du, DSU har håndteret sagen. De har jo løjet direkte for offentligheden?

»Naaaah, hvad mener du nu med løjet?«

Altinget interviewede næstformand i DSU på det tidspunkt Morgan Krüger og spurgte, om der havde været problemer med Lasse Quvang Rasmussen. Morgan sagde: 'Nej, det har der ikke.' Og så fortalte han, at Lasse var overbelastet. Det er jo direkte at lyve over for offentligheden?

»Det, du skal huske, er, at de unge piger ikke ønskede offentlighed omkring det her.«

Men man kan vel godt tage hånd om det her uden direkte at lyve for offentligheden?

»Det kan du jo ikke bede mig om at forholde mig til på den måde.«

Du siger jo, at det er godt håndteret?

»Det er håndteret på en voksen måde. De har sørget for, at den, der har udsat de unge piger for krænkelser, ikke længere er formand. Og de har respekteret de unge pigers ønske om, at der ikke skulle offentlighed i det.«

Synes du, det har været en god håndtering, at DSU direkte har løjet og sagt, at der ikke var problemer?

»Jeg vender bare tilbage til mit svar til dig: Jeg synes, det er super håndteret. Lasse Quvang måtte gå af som formand, og man respekterede de unge pigers ønske om, at der ikke skulle være offentlighed om det.«

I er jo blevet orienteret om sagen. Er Mette Frederiksen også blevet orienteret om den rigtige grund?

»Der har været viden om det i Socialdemokratiets ledelse. Men det har været DSU, der har håndteret den, og det har de gjort på en ordentlig og voksen måde.«

Så du fastholder, at det er en ordentlig, voksen måde, selv om de har løjet direkte for offentligheden om de problemer?

»Du konkluderer meget hårdt. Jeg gentager bare lige: Jeg synes, man har håndteret den her sag i respekt for, at de unge piger ønskede, der skulle være en konsekvens. Den pågældende formand måtte gå, og de respekterede også pigernes ønske om, at der ikke skulle offentlighed i det.«

I modsætning til Henrik Dam Kristensen har topsocialdemokraten Mogens Jensen svært ved at huske sagens forløb.

Socialdemokraten Mogens Jensen har svært ved at huske DSU-sagen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Han er næstformand i partiet og medlem af Socialdemokratiets øverste ledelse, der ud over ham selv tæller partiformand Mette Frederiksen, overborgmester i København Frank Jensen og partisekretær Jan Juul Christensen.

Er du blevet orienteret om den sande årsag til, at den daværende DSU-formand Lasse Quvang Rasmussen forlod formandsposten?

»Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg har jo ikke været til alle ledelsesmøder.«

Kan du - hånden på hjertet - sige, at du ikke er blevet orienteret om den reelle årsag til, at den daværende DSU-formand trak sig?

»Ikke mundtligt på et møde. Altså, I må tale med partisekretæren om sagen, fordi jeg er ikke godt nok informeret.«

Er det helt nyt for dig, hvad årsagen til DSU-formandens afgang var?

»Jeg må hjem og granske, hvad jeg har fået af mails osv. Men jeg vil foretrække, at I taler med vores partisekretær. Det er ham, der har kørt sagen.«