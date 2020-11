Regeringen handler som en anden bananrepublik, når den pålægger minkavlere over hele landet at slå deres dyr ihjel – vel vidende at der ikke er noget lovgrundlag for det.

Sådan lyder den usædvanligt krasse kritik fra en lang række partier, efter at det nu står klart, at der ikke er hjemmel til at kræve ikke-smittede mink aflivet.

»Det er svært at overdrive, hvor alvorligt det her er,« siger den konservative Rasmus Jarlov. Han henviser til, at fødevareminister Mogens Jensen (S) allerede har erkendt, at man har valgt at se stort på, at der ikke er fornødent lovgrundlag.

»Det er altså sket fuldt bevidst. Det er helt uhørt. Og jeg mindes ikke et tilsvarende lige så klart lovbrud.«

Uhørt. Jeg mindes ikke et lige så klart lovbrud Rasmus Jarlov (kons)

Spørgsmålet er nu, om statsminister Mette Frederiksen (S) også har kendt til den manglende lovhjemmel, da hun i onsdags på et pressemøde fortalte, at alle mink skulle slås ihjel.

»Jeg kan ikke forestille mig,« siger Jarlov, »at Mette Frederiksen ikke har kendt til det her. Men det må vi nu få undersøgt. Hvis ikke Folketinget sætter foden i her, så er vi ganske enkelt til grin. Det her er en bananrepublik værdigt.«

Hen over weekenden forsøgte fødevareministeren i huj og hast at skaffe sig opbakning til en hastebehandling, således at lovgrundlaget kan bringes på plads. Det forudsætter imidlertid opbakning fra tre fjerdedele af stemmerne i Folketinget, og da Venstre nu – efter en vis flikflak – har besluttet sig at sige nej, synes den mulighed nu at fortone sig.

Samtidig fortsætter masseaflivningerne rundtomkring på landets farme. Det sker blandt andet på baggrund af en mail sendt fra Fødevarestyrelsen til alle minkavlere. I mailen understreges det, at avlerne 'skal' have afsluttet aflivningen inden 16. november.

Grundloven er sat ud af kraft Pernille Vermund (NB)

Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, er rystet efter at have læst denne mail.

»En myndighed må naturligvis ikke udstede påbud og ordrer uden at have en lov bag sig, der bakker påbuddet op. Når myndighederne begynder at give påbud uden at have loven på sin side, så er demokratiet og grundloven sat ud af kraft. Så lever vi ikke i et folkestyre længere.«

Vermund kalder situationen 'dødsens alvorlig'.

»Statsministeren stod på sit pressemøde onsdag og beordrede alle landets minkavlere til at aflive alle deres dyr. Det havde hun ikke lov til i onsdags. Det har hun ikke lov til i dag. Det er grotesk.«

Danmark skal jo ikke være Sydamerika Alex Vanopslagh (LA)

Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance er på samme linje.

»Danmark skal jo ikke være Sydamerika. Vi er et vestligt demokrati. Hvis det her virkelig er regeringens alvor, så er corona-syge ikke vores største problem – så er det magtsyge,« siger LA-formanden.

Også på den modsatte fløj er der alvorlige panderynker. Selv om Enhedslistens Peder Hvelplund mener, at der og fremmest skal være fokus på at undgå en sundhedskrise, kalder han det 'meget alvorligt', at regeringen handler uden lovgrundlag.

»Det er helt uacceptabelt, og det må få et efterspil,« siger Hvelplund.

Mandag aften har fødevareminister Mogens Jensen (S) beklaget, at han og regeringen ikke har været tydelige nok om, hvad der har og ikke har været lovhjemmel til med hensyn til minkaflivning.