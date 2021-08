Han ville skræmme bjørnen væk med sin pistol, men endte med at skyde en 30-årig mand.

En af Ruslands rigeste politikere, Igor Redkin, kan formentlig se frem til en lang fængselsstraf, efter han har erkendt at have skudt en 30-årig mand.

Overfor lokale, russiske medier forklarede han, at han ville skræmme bjørnen, som han mente at have set med snuden nede i noget skrald ved en losseplads i landsbyen Ozernovsky i Kamchatka.

Derfor hev han sin pistol frem og affyrede skud mod den formodede bjørn. Senere gik det op for ham, at på cirka samme tid var en lokalbeboere blevet såret.

Det viste sig, at bjørnen var en 30-årig mand, som var blevet ramt af skuddet og bragt på hospitalet, hvor han senere døde.

Derfor er der nu startet en retssag mod den russiske millionær, der siden episoden har forladt russisk politik.

Ifølge de lokale medier er Igor Redkin klar til at tage den straf, der måtte komme.

Politiet efterforsker lige nu forløbet, mens Igor Redkin sidder i husarrest.