Det russiske forsvar beskylder det amerikanske krigsskib “USS John McCain" for at overskride dets maritime grænse med to kilometer, og det siger, at det truede med at sejle ind i det amerikanske fartøj.

- Det amerikanske fartøj forlod derefter farvandet, oplyser det russiske forsvarsministerium.

Den amerikanske flåde afviser imidlertid den russiske rapport. Amerikanerne nægter, at et dets fartøjer blev tvunget væk fra farvandet.

Episoden fandt ifølge russerne sted I Det Japanske Hav, som er en del af det vestlige Stillehav – omkranset af Japan, Rusland og Koreahalvøen.

Det russiske forsvarsministerium siger, at dets destroyer “Admiral Vinogradov” over en international kommunikationskanal advarede om en mulig påsejling af det amerikanske skib for at få det til at forlade dets territoriale farvand.

- Den russiske erklæring om denne mission er falsk, siger en talsmand for den amerikanske flåde, løjtnant Joe Keiley.

Sådanne episoder på havet er sjældne, selv om fartøjet “Admiral Vinogradov” også var tæt på at kollidere med et amerikansk krigsskib sidste år.

Forholdet mellem Rusland og USA er stadig spændt, og præsident Vladimir Putin har endnu ikke lykønsket Joe Biden med valgsejren ved præsidentvalget.

