Har du ikke én med royal titel stående under 'min skat' i din kontaktbog?

Og er udsigten til at sende flyttebilen i retning mod Amalienborg, Fredensborg, Marselisborg eller et hvilket som helst andet slot i kongeriget helt uden for synsfeltet, må man ty til andre metoder.

Heldigvis er der for øjeblikket masser af eksklusive kvadratmeter at komme efter på det danske boligmarked. Steder, hvor du med rette kan kalde stuen for riddersalen, dit master bedroom for sovegemakket, og hvor du kan sende fremtidige gæster i retning mod huset med tårnene. Det skriver Boliga.

Her er fem udbudte ejendomme, der giver dig ægte slotsstemning

Det lille Christiansholm Slot, Klampenborg

Det lille Christiansholm Slot, Klampenborg Foto: Lilienhoff Vis mere Det lille Christiansholm Slot, Klampenborg Foto: Lilienhoff

Det kan godt være, at de fleste royale ville glo en omgang, hvis man tilbød dem en villalejlighed i forstæderne. Men i dette tilfælde kommer boligformen dog med et velvoksent strejf af ekstravagance.

For 24 millioner får man nemlig her adresse i et af landets mest eksklusive boligområder; Klampenborg i Nordsjælland, et samlet boligareal på 500 kvadratmeter og en stor have.

Se villalejligheden her

Lützens Palæ, Svendborg

Lützens Palæ, Svendborg. Foto: Nybolig Domicil Svendborg Vis mere Lützens Palæ, Svendborg. Foto: Nybolig Domicil Svendborg

Man får ganske vist ikke hele palæet for sig selv, men ikke desto mindre køber de knap 4,5 millioner kroner, som lejligheden her koster, én adgang til et nyt hjem på 166 kvadratmeter. Ejendommen - det såkaldte Lützens Palæ - ligger i Svendborg med udsigt til lystbådehavnen.

Lejligheden har blandt andet en entre med åbent ildsted, et stort køkken og et badeværelse med sauna.

Se lejligheden her

Frederiksholm, Hillerød

Frederiksholm, Hillerød. Foto: Asger Olsen A/S Vis mere Frederiksholm, Hillerød. Foto: Asger Olsen A/S

Der er mulighed for at gå Prins Henrik i bedene og iføre sig de knæhøje strømper og plus fours og drage på jagt på egen matrikel i Hillerød-området Karlebo. Til landejendommen her hører der nemlig 100 tønder land.

Selve boligen er 364 kvadratmeter stor og disse breder sig blandt andet over flere højloftede stuer med stuklofter og parketgulve, skriver Boliga.

Se landejendommen her

Christianelyst, Lyngby

Christianelyst, Lyngby. Foto: Home Charlottenlund Vis mere Christianelyst, Lyngby. Foto: Home Charlottenlund

Ejendommen her er muligvis noget af det nærmeste, vi for øjeblikket kommer et ikke royalt slot. Huset er nemlig ikke alene den dyreste villa, der for øjeblikket er udbudt til salg, det har også pejsestue, opholdsstuer en suite og listeværk belagt med bladguld.

Huset er 614 kvadratmeter stort og ligger på en grund, der går direkte ned til Bagsværd Sø, og så er adressen i den mondæne københavnerforstad Lyngby.

Se villaen her

Rosenkilde Gods, Middelfart

Rosenkilde Gods, Middelfart. Foto: Lilienhoff Vis mere Rosenkilde Gods, Middelfart. Foto: Lilienhoff

At være godsejer klinger sandsynligvis også ganske royalt i manges ører. Og køber du denne ejendom fra 2009 i Midddelfart, er det lige netop det, du bliver.

Godset er opført med en stribe særlige hestefaciliteter, der blandt andet tæller to ridehaller, mere end 100 hestebokse og cirka 25 folde. For de tobenede beboere er der desuden et boligareal på 775 kvadratmeter at rykke ind på - med hall, bibliotek, køkken-alrum og blandt andet også et master bedroom med walk in-garderobe og spa-badeværelse.

Se godset her