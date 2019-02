Røde kvindelige partiledere er in - borgerlige politikere i jakkesæt er yt.

Sådan tegnes billedet i en ny YouGov-måling foretaget for B.T.

Meningsmålingernes resultater bliver mere og mere interessante, jo nærmere vi kommer folketingsvalget, der skal afholdes senest 17. juni.

Målingerne læses naturligvis med lup i Statsministeriet, og den nye YouGov-måling viser også, at rød blok med Mette Frederiksen i spidsen atter øger forspringet til blå blok og Lars Løkke Rasmussen.

YouGov har bedt de adspurgte danskere kåre den mest populære partileder, og her kommer Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, ind på førstepladsen. Nr. 2 er Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Og på tredjepladsen finder vi endnu en rød kvindelig partileder - SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

B.T. har bedt erhvervskvinden Stine Bosse, der færdes hjemmevant i bestyrelseslokalerne i magtens centrum, vurdere, hvorfor netop de tre røde kvinder står så stærkt lige nu.

»Der er tydeligevis en træthed i befolkningen over den borgerlige poltik, der er blevet ført. Og samtidig kommer de kvindelige ledere fra rød blok igennem med en større oprigtighed,« siger Stine Bosse.

»Men interessen for de politiske emner har også flyttet sig. Folk er ikke længere så optagede af udlændinge, burkaforbud og håndtryk. De går mere op i klima, sundhed og hvornår man skal på pension. Og der har de tre kvinder i top relevante bud på fremtiden. Senest fremlagde Enhedslistens Pernille Skipper jo onsdag et ambitiøst klimaudspil,« siger Stine Bosse.

Mette Frederiksen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF) giver hinanden en krammer. Røde kvindelige partiledere er in. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Mette Frederiksen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF) giver hinanden en krammer. Røde kvindelige partiledere er in. Foto: Asger Ladefoged

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er kun nr. 6 i popularitetsmålingen. Både den konservative leder, Søren Pape Poulsen, og DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, er mere populære end Lars Løkke.

YouGov har også et frisk politisk indeks, hvor man kan se, hvor mange der vil stemme på de forskellige partier, og det er nærmest et blodbad for blå blok: Venstre, LA og DF mister tilsammen 22 mandater.

DF mister hele 11 mandater, og Venstre mister 6, hvilket er særligt ydmygende, fordi partiet ved sidste valg i 2015 tabte 13 mandater. Vælgerne er tydeligvis heller ikke tilfredse med indsatsen fra regeringspartiet Liberal Alliance, der er tæt på at blive halveret og mister 5 mandater ud af 13.

Det eneste parti, der har succes i blå blok, er De Konservative, der går 3 mandater frem, ligesom Søren Pape Poulsen er den mest populære borgerlige partileder.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, siger:

»Jeg er naturligvis glad for, at Mette Frederiksen får en topplacering, og at hun klarer sig bedst af de to statsministerkandidater - hende og Lars Løkke.«

Men det er jo faktisk en tredje statsministerkandidat, Pernille Skipper, der fører?

»Man skal hæfte sig ved, at der er meget stor tillid til de kvindelige partiledere i de røde partier, og at statsministeren ligger langt nede i feltet. Danskerne er klar til noget nyt. Intet er afgjort endnu, men denne måling giver en god mavefornemmelse,« siger Nicolai Wammen.

Enhedslistens gruppenæstformand, Nikolaj Villumsen, siger:

»Jeg tror, Pernille Skippers store popularitet er udtryk for, at mange opfatter hende som kompetent og seriøs samtidig med, at hun har stærke holdninger og et stort engagement, som skinner igennem.«

Målingen er dårligt nyt for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF). De to partier styrtbløder mandater. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Målingen er dårligt nyt for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF). De to partier styrtbløder mandater. Foto: Mads Claus Rasmussen

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, er ikke bekymret trods tlbagegangen:

»For en uge siden viste en måling fra Gallup, at Venstre står til over 19 pct. Desuden har hver fjerde vælger endnu ikke taget stilling,« siger hun.

»Det går rigtig godt i Danmark. Vi har tårnhøj beskæftigelse og har løftet tusindvis af borgerne ud af offentlig forsørgelse. Samtidig fører vi en stram og realistisk udlændingepolitik, som har sikret, at vi har det laveste asyltal i mange år.«

»Det kan alt sammen blive sat over styr, hvis Mette Frederiksen og resten af rød blok kommer til magten. De vil alle lempe udlændingepolitikken og hæve de sociale ydelser, så det igen bliver mere attraktivt at ligge hjemme på sofaen,« siger Britt Bager.

Næste valg skal senest afholdes 17. juni, men inden da er der valg til Europa-Parlamentet 26. maj. Selv om alt teoretisk set er muligt, giver det ikke meget mening at prøve at presse et folketingsvalg ind efter 26. maj.

Lars Løkke har sandsynligvis håbet, at hans udspil til en sundhedsreform ville medføre bedre meningsmålinger, men det gik lige modsat. Desuden viste det sig overraskende, at Socialdemokratiets udspil til en differentieret pensionsalder har meget stor klangbund i befolkningen. Derfor er meningsmålingerne siden nytår gået mere og mere i rød retning.