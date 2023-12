Fire Hells Angels-rockere er mandag morgen blevet dømt i sagen om overfaldet, hvor en 31-årig mand med tilknytning til LTF blev stukket med kniv og slået så voldsomt, at han både fik kraniebrud og hjerneblødning.

De fire rockere er henholdvis 26, 28, 31 og 38 år. To er medlem af rekrutgruppen AK81, mens to er prøvemedlemmer i rockerklubben.

Via deres advokater udbad de sig udstrakt navneforbud.

Alle fire blev samtidig idømt et femårigt opholdsforbud i og omkring alle Hells Angels' klubhuse i Danmark.

To af de dømte ankede dommen, mens de to sidste tog såkaldt betænkningstid i forhold til om de også vil anke dommen.

Stemningen var ellers god ved mandagens retsmøde. En række venner samt andre HA'ere og familie var mødt op. En tilhører var klædt ud som julemand. Der hilst på de tiltalte inden, dommen blev afsagt.

Modvilligt offer

Overfaldet skete 26. juli i fjor omkring klokken 18.50 for enden af den mindre, blinde vej Munkensvej, der ligger på skillelinjen imellem Nørrebro og Frederiksberg lige ud til Bispeengbuen.

Offeret ønskede tydeligvis ikke at forklare sig i retten, hvorfor det var nødvendigt at anholde ham. Her forklarede han, at han ikke huskede noget fra episoden.

Det er politiets opfattelse, at overfaldet var hævn for en anden episode, der udspandt sig dagen før i Nørrebroparken, hvor nogle AK81'ere havde haft en batalje med LTF-medlemmer.

Under retssagen har anklager, Luca Kowenicki, dokumenteret hvordan at tæskeholdet, der overfaldt den 31-årig LTF'er, blev trommet sammen med kort varsel.

Tilsyneladende var han ved et tilfælde blevet genkendt, da han kom kørende på en scooter på den nærliggende Borups Alle. Her parkerede han ved en Meny.

Kort efter kørte han væk igen, men nogenlunde samtidig var der blevet ringet til folk, der opholdt sig i Hells Angels' klubhus på Svanevej, der ligger godt en kilometer væk.

Kørte fra klubhus

Her var rockerne i gang med at renovere dele af klubhuset, og derfor vare flere af de tiltalte i klubhuset den pågældende dag.

Herfra rykkede tæskeholdet ud i to biler – en VW Polo og en Mercedes Sprinter – viser politiets efterforskning.

Tæskeholdets første stop var ved den omtalte Meny. Efter at være blevet peget i den rigtige retning kørte tæskeholdet det korte stykke videre til Munkensvej, tæskeholdet hoppede ud af bilerne og til fods fortsatte ned til enden af Munkensvej, hvor LTF'eren blev overfaldet.

To vidner var indkaldt ved retssagen, og det første vidne forklarede, at han havde været hjemme, hvor han på tv så en dokumentar, da der lød støj nede fra gaden.

Tæskede offer

»Der var råb. Da jeg kiggede ud, så jeg fire mænd smålunte ned af Munkensvej. Den ene gestikulerede, som han pegede på noget,« forklarede vidnet.

»En af dem går med en lang stang, der godt kunne være et bordben. En anden går med noget, der ligner værktøj,« lød det videre fra vidnet.

Han beskrev derefter, hvordan der nede for enden af Munkensvej var, hvad han beskrev som klammeri.

»Jeg kan se, de slår på noget. De gjorde bevægelser som når man slår katten af tønden,« lød den umiddelbare beskrivelse fra vidnet.

Kort efter løb angriberne tilbage i samme retning, de var kommet. Nogenlunde var en anden gruppe kommet til på gerningsstedet.

Denne gruppe beskrev vidnet som værende af anden etnisk oprindelse, ligesom de var klædt i sort tøj.

»En eller to af dem hjalp offeret op,« forklarede vidnet under retssagen.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s dybdegående podcast 'På fersk gerning':