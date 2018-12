Danmarks ældste nyhedsbureau, Ritzau, der lever af sin troværdighed, har forsøgt at købe en konkurrent til tavshed i en betændt sag om mulig industrispionage og hacking.

B.T. kan i dag afsløre, at Ritzau den 31. august i år tilbød medievirksomheden Vocast 50.000 kroner mod at afstå fra at anlægge sag mod Ritzau.

Da Vocasts ejere og ledelse afslog dette, tilbød Ritzau den 26. oktober i år at købe Vocasts kundeaftaler for at undgå en langvarig og opslidende retssag. Det fremgår af dokumenter i sagen, som B.T. har set.

De nye oplysninger kommer, efter det i sidste uge kom frem, at Vocast den 26. november i år stævnede Ritzau for industrispionage og hacking med krav om 15 millioner kroner i erstatning.

Q & A med Ritzau-direktør Lars Vesterkløkke Q: Hvorfor tilbyder Ritzau den 31. august i år Vocast 50.000 kroner for afstå fra ‘ethvert krav eller tiltag (…) mod Ritzau i anledning af det passerede’. A: »Vi har forsøgt at forlige sagen i flere måneder. Det gør man ofte i sådan nogle sager. Desværre er det ikke lykkedes. Nu må vi så tage en retssag, og det ser jeg frem til, for den sag har fået nogle dimensioner, som er helt langt ude.« Q: I samme skrivelse fra jeres advokat til Vocast fremgår det, at ‘Ritzau beklager’ ‘omstændighederne’. Hvad er det helt konkret, du og Ritzau beklager? A: »Vi beklager, at vi har begået en fejl ved at bruge et login, som vi ikke skulle bruge. Vi skulle bare have ladet kunden gøre det selv i stedet for at hjælpe kunden. Længere er den ikke.« Q: Er det fordi, du anerkender, at det er ulovligt at bruge en andens login? A: »Hvis ikke vi havde brugt det login, havde vi ikke haft nogen sag. Det havde været meget lettere for alle. Vi har dummet os ved at gøre det.« Q: Men er det også ulovligt set fra din stol? A: »Det får vi svar på i løbet af retssagen, og det glæder jeg mig til at få afgjort i retten.« Q: Hvorfor tilbyder Ritzau den 26. oktober i år at købe Vocasts kundeaftaler? A: »Jeg har ikke nogen kommentarer til de forhandlinger.« Q: Hvordan ville du som direktør for Ritzau have reageret, hvis mindst fire medarbejdere fra en konkurrerende medievirksomhed havde benyttet en opsagt Ritzau-kundes login ulovligt til at tiltvinge sig adgang til jeres system og klikket sig rundt på ‘må og få’ i funktionaliteterne i jeres system. En stor del af tiden inkognito? A: »Jeg ville have skrevet, at de skulle stoppe med det.« Q: Ville det være den eneste konsekvens, du ville have draget, hvis en konkurrerende virksomhed havde været inde i jeres system? A: »Dine forudsætninger og præmisser er ikke korrekte.« Q: I har selv skrevet til Vocast, at fire medarbejdere fra Ritzau er gået ind i deres system med en opsagt kundens login? A: »Vi har set det, som enhver kunde (hos Vocast, red.) kan se, og vi har taget noget, som enhver kunde havde ret til at tage.« Q: Men I er jo ikke kunde hos Vocast. I er en konkurrerende virksomhed? A: »For at hjælpe en kunde har vi set det, som enhver kunde (hos Vocast, red.) kan se, og vi har taget noget, som enhver kunde havde ret til at tage. Det var en fejl, og det har vi beklaget over for Vocast, og så tager vi resten, når vi kommer i retten.« Q: Men der er jo en grund til, at det er et kunde-login og ikke en konkurrerende virksomheds login, så hvordan ville du som direktør for Ritzau have reageret, hvis mindst fire medarbejdere fra en konkurrerende medievirksomhed havde benyttet en opsagt kundes… A: »Jeg har ikke flere kommentarer.« Lars Vesterløkke henviste efter interviewet i en opfølgende mail til sine tidligere udtaleser i sagen: »Ritzaus Bureau har begået en fejl for at hjælpe en kunde, men har ikke haft nogen økonomisk fordel af det, ligesom fejlen ikke har påført Vocast økonomisk tab. Vi har kun set, hvad enhver kunde kan se. Derfor undrer vi os over sagen, og vi tager stævningen roligt.« En kunde skiftede i august fra Vocast til Ritzaus Bureau og i den forbindelse hjalp Ritzau kunden med at skifte system. »For at hjælpe den nye kunde fik vi adgang til Vocasts platform, så vi kunne overføre kundens e-mail-adresser og presseindhold fra det ene system til det andet. Kunden havde ret til selv at hente sine lister og indhold, men lod vores kundeservice udføre opgaven.«

Sagen handler om, at fire medarbejdere fra Ritzau i 28 dage i juli og august i år uretsmæssig fik adgang til Vocasts systemer via et login fra en tidligere Vocast-kunde, som var skiftet til Ritzau.

Ifølge stævningen fra 26. november i år mener Vocast, at Ritzau på den vis har høstet værdifulde forretningshemmeligheder.

Ritzau erkender, at de fire medarbejdere ved en ‘dum fejl’ har ‘hjulpet’ den tidligere Vocast-kunde med at trække egne data ud af Vocasts systemer.

Samtidg erkender Ritzau i en redegørelse til Vocast, at medarbejderen ‘A’ har ‘browset rundt på må og få’ i Vocasts applikation, og at medarbejderen ‘D’ har været inde i Vocast systemer ‘inkognito’, altså skjult.

Direktør for og medejer af Vocast, Henrik Steen Madsen, er målløs over Ritzaus ageren i sagen.

»En konkurrent skal jo slet ikke havde adgang til vores applikation. Der ligger jo nogle ting i vores applikation, som er unikke, og som vi ikke synes, at en konkurrent skal have uhindret adgang til,« siger han og tilføjer:

»For det andet er Ritzaus forligstilbud på 50.000 kr. langt fra de omkostninger, vi har haft til vores advokatregning og interne tidsforbrug på sagen allerede på det tidspunkt, hvor de tilbyder det.«

Ritzaus administrerende direktør, Lars Vesterløkke, mener ikke, at der er noget odiøst i at tilbyde Vocast 50.000 kroner mod at afstå fra en retssag.

»Vi har forsøgt at forlige sagen i flere måneder. Det gør man ofte i sådan nogle sager. Desværre er det ikke lykkedes. Nu må vi så tage en retssag, og det ser jeg frem til, for den sag har fået nogle dimensioner, som er helt langt ude,« siger Lars Vesterløkke.

Ritzaus tilbud og forhandlingerne om at købe Vocast kundeaftaler - mod at Vocast droppede stævningen - har han ‘ingen kommentarer‘ til.

Vocast-direktør Henrik Steen Madsen fortæller, at han som medejer af Vocast overvejede købstilbuddet, men at der i processen blev skåret så mange af lag af tilbuddet, at han stod tilbage med ‘en fornemmelse af, at de forsøgte at køre os møre’.

»Vi havde simpelthen ikke tillid til, at Ritzau, som lige var brudt ind i vores system, havde en reel vilje til at finde en mindelig løsning, og derfor så vi ikke anden udvej end at stævne Ritzau. Så må vi se, hvad en dommer vil taksere det til,« siger Henrik Steen Madsen og tilføjer:

»For os handler det både om at få dækket det tab, vi har lidt, men også om, at offentligheden får at vide, at en stor konkurrerende virksomhed - som står for troværdighed - er brudt ind hos os.«