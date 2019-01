Succesfulde kvinder med gode job og uddannelser, der har styr på tilværelsen.

Det er oftest de kvinder, der henvender sig til Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, når de enten mistænker - eller med sikkerhed ved - at de er blevet bedøvet og voldtaget efter en bytur.

Det fortæller Charlotte Ejsing, der er assisterende afdelingssygeplejerske på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

Hun fortæller, at langt de fleste ofre for 'drugrape', som det også kaldes, er kvinder mellem 20 og 35 år.

De har måske nogle rifter forneden og kan derfor mærke, at de har haft sex. Charlotte Ejsing, sygeplejerske på Rigshospitalet

»De har typisk gode stillinger eller er i gang med gode uddannelser. De kender sig selv ret godt. De ved, hvor meget de kan tåle af alkohol, og de har kontrol over sig selv, deres krop og sind,« siger Charlotte Ejsing.

Flere mistænker bedøvelse og voldtægt

Sidste år modtog Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet 531 henvendelser fra kvinder - og mænd - der mistænkte, at de var blevet udsat for et seksuelt overgreb.

16 pct. af dem - svarende til 69 personer - henvendte sig, fordi de mente, at de, inden nogen forgreb sig på dem, var blevet bedøvet. Året forinden var det ‘kun’ 57 personer.

Charlotte Ejsing fortæller, at kun ca. halvdelen af ofrene anmelder overgrebene til politiet, fordi usikkerheden - om hvad der reelt er sket - bremser både lyst og mod til at gå videre.

Voldtægter ved hjælpeløs tilstand Tallene for 'voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand' er alle anmeldelser til politiet af voldtægter, hvor offeret har været i hjælpeløs tilstand. Der er altså ikke kun tale om anmeldelser af voldtægter, hvor offeret er blevet bedøvet under en bytur. Så specifikt opgøres tallene hos politiet ikke. Dog er det værd at notere, at der siden 2013 overordnet set er sket en femdobling i antallet af anmeldelser inden for denne voldtægtskategori: 2017: 146

2016: 128

2015: 71

2014: 54

2013: 32 Kilde: Rigspolitiet

»De kan ikke sætte et ansigt på gerningsmanden. De har måske nogle rifter forneden og kan derfor mærke, at de har haft sex,« siger Charlotte Ejsing og fortsætter:

»De er vågnet op alene, men kan fornemme, at der har været nogen i lejligheden. Men mere ved de ikke,« siger hun og understreger, at traumet derfor ofte bliver ved med at være der, fordi det manglende kendskab til hændelse og gerningsmand gør det svært at sætte et punktum.

En teori om gerningsmændenes profil og motiv, som hverken er valideret eller videnskabeligt efterprøvet, peger på, at gerningsmændene typisk går efter kvinder, de normalt ikke ville have en chance for at være sammen med.

Nogle, der i deres optik er uopnåelige.

Mønster i gerningsstederne

Hvor disse gerningsmænd opsøger samt udvælger deres ofre, er der ifølge Charlotte Ejsing ikke et entydigt billede af. Ud fra ofrenes beretninger forekommer det alle steder i nattelivet.

»Vores oplevelse er dog, at det oftere sker på klubber end på fx barer.«

Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet kan ikke som følge af deres tavshedspligt komme med konkrete navne på steder i det københavnske natteliv, hvor flere ofre har oplevet at blive drugrapet. Men der er et mønster, oplyser de.

»Vi er i tæt dialog med politiet og videregiver alle relevante oplysninger til dem, hvis ofrene ønsker at anmelde det,« siger Charlotte Ejsing.