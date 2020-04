Der skulle syv måneder på markedet, en prisjustering og til slut også en forhandlingsrabat i millionklassen til, at få køber og sælger til at nå helt til enighed om handlen af årets hidtil dyreste hus på Gammel Strandvej i Espergærde.

Bag salget står erhvervsmanden Harald Holstein-Holstenborg, der er en af stifterne bag tøjgiganten Noa Noa. Han kan nu pakke sine ting fra adressen efter en handel, der har indbragt rigmanden 38,5 millioner kroner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Senest var villaen, der har et boligareal på over 720 kvadratmeter, udbudt til salg for 45 millioner kroner, og dermed var der altså i sidste ende 6,5 millioner at forhandle om.

Ejendommen blev solgt af liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, der i sin salgsopstilling blandt andet fremhævede villaen som en “enestående herskabsejendom”, hvor den oprindelige stil med porcelænskaminer, høje paneler og stuklofter fra 1930 er bevaret.

Vilde priser

Til salgsprisen på 38,5 millioner kroner overhaler Espergærde-villaen, det hidtil dyrest solgte hus i 2020 med en halv million kroner.

I januar blev et 444 kvadratmeter stort hus på Vedbæk Strandvej cirka en halv time nord for København nemlig solgt for 38 millioner kroner - eller hvad der svarer til en kvadratmeterpris på lige knap 85.600 kroner. Mens Harald Holstein-Holstenborgs villa er endt med en gennemsnitlig kvadratmeterpris i omegnen af 53.000 kroner.

For begge handlers vedkommende er det ganske pænt over gennemsnittet i de eksklusive kommuner på Sjællands nordøstkyst, der traditionelt huser landet dyreste ejendomshandler.

Ifølge tal fra Boliga.dk var husene i henholdsvis Rudersdal og Helsingør Kommune, som Vedbæk og Espergærde tilhører, i marts i år i gennemsnit udbudt til salg for 40.550 og 28.500 kroner pr. kvadratmeter.

Til sammenligning lyder landsgennemsnittet for huse udbudt til salg i marts på 15.300 kroner pr. kvadratmeter, eller hvad der svarer til, at der for øjeblikket skal betales 2,1 millioner kroner for en villa på 140 kvadratmeter.

Harald Holstein-Holstenborg ejer også andre ejendomme i Espergærde, heriblandt det medieomtalte byggeprojekt på nabogrunden på Gammel Strandvej, hvor Efterskolen Øresund tidligere lå, og hvor der siden er givet tilladelse til opførelsen af fire villaer.

