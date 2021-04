Det seneste års brandvarme boligmarked; hvor danskerne nogle steder har stået i kø for at købe et nyt hjem og vist sig mere end villige til at betale prisen, har resulteret i langt flere lynhurtige bolighandler end tidligere.

Nye tal fra boligmediet Boliga.dk viser nemlig, at der det seneste år er blevet solgt langt flere boliger med en liggetid på bare en enkelt dag. I 2020 blev der handlet hele 519 villaer og rækkehuse efter én dag på markedet, hvor der året før blev solgt 341 huse på en enkelt dag - som svarer til det normale leje for de hurtigste lynhandler.

Også på ejerlejligheds- og sommerhus markedet er antallet af de meget hurtige handler steget markant - på begge markeder var der således omkring 40 procent flere endagshandler i 2020 end året før.

Det er et billede på, hvor købeklare danskerne har været, fortæller boligøkonom hos Arbejdernes Landsbank Anders Overvad:

»Tallene tegner et billede af, at der i mange tilfælde ikke er det mindste problem med at få boligen solgt, selvom den ikke har været eksponeret på nettet. Køberne har heller ikke meget at vælge imellem i øjeblikket, da lejlighedsudbuddet i dag er det laveste nogensinde målt. Det er i sandhed sælgers marked,« siger han til Boliga.dk.

»Jeg tvivler dog på, at alle disse ejendomme er set og købt samme dag, der har sandsynligvis været et forløb, inden boligen kom nettet. Når det så er sagt, er der ingen tvivl om, at det går rigtig stærkt på boligmarkedet i øjeblikket,« siger Anders Overvad.

Antallet af boliger solgt i skuffen - uden at de kom til salg på det offentlige marked - steg da også markant i 2020: Særligt på sommerhusfronten, hvor 35 procent flere blev handlet udenom markedet i forhold til året før.

Brandvarme storbyslejligheder

Et område af boligmarkedet, hvor der har været ekstrameget fart på, er ejerlejlighedmarkedet i de største byer: Især i København og Aarhus, hvor over dobbelt så mange ejerlejligheder er blevet solgt efter kun en enkelt dag på det offentlige marked.

Ifølge tal fra Boliga.dk blev der i hele 2019 solgt 33 ejerlejligheder i Københavns Kommune efter én dag til salg, men i 2020 steg det tal til hele 71 lynhurtige lejlighedshandler.

I Aarhus Kommune steg tallet til 26 ejerlejligheder med en salgstid på en enkelt dag - modsat blot 12 i 2019. Vildest gik det dog for sig i den mondæne liebhaverkommune i hovedstaden, Frederiksberg, hvor antallet af endagshandler blev femdoblet i 2020 fra tre til 17.

Spørgsmålet er, om der er plads til endnu en fartstigning på lejlighedsmarkedet - eller om det er ved at nå toppen. Ifølge Anders Overvad er der lidt vej endnu:

»Ejerlejlighedsmarkedet kan godt blive varmere herfra, men det vil dog gå imod min forventning. Udbuddet stiger formentlig henover foråret, hvilket vil tage lidt luft ud af markedet. Dertil giver de seneste rentestigninger også lidt modvind, og den seneste tids prisstigninger betyder, at det er blevet en hel del dyrere at bo i byen, da priserne er steget væsentlig mere end indkomsterne, det bremser også nogle købere,« siger han til Boliga.dk.

Se boliger til salg i dit område her.

*Boliga.dk har opgjort antallet af handler foretaget i almindeligt frit salg, hvor boligen er blevet udbudt til salg og ligget tilgængelig på Boliga.dk i et døgn.