Købere, der havde udset sig et hus, skulle rykke lidt hurtigere i 2018, hvis de ville nå at lukke handlen.

På landsplan lå husene nemlig til salg i 161 dage - hvilket betyder, at der er blevet skåret en uge af den gennemsnitlige salgstid i forhold til året før. Det oplyser tal fra Boliga*.

Selvfølgelig var der steder rundt omkring i landet, hvor man godt kunne slå koldt vand i blodet og tænke sig om i længere tid, før man besluttede sig for at købe.

Der, hvor husene lå udbudt i længst tid, var i Lemvig. Her tog det omkring 376 dage før “solgt”-skiltet kunne hamres ned i forhaven - hvilket er 64 dage længere end året før.

Derimod have huskøberne ikke så lang betænkningstid på Frederiksberg i København, hvor det tog absolut kortest tid at sælge. Faktisk lå husene i gennemsnittet kun på markedet i 72 dage. Det er næsten to uger kortere end i 2017.

Stille og rolig udvikling

Men selvom det generelt gik en smule hurtigere at få solgt husene sidste år, var der var ikke ligefrem ild i boligmarkedet. Det fortæller Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom ved Realkredit Danmark, til Boliga.

- De senere års fremgang på boligmarkedet tog ikke til i styrke i 2018 – og markedet for ejerlejligheder oplevede ligefrem en markant opbremsning, hvor de senere års store prisstigninger blev afløst af stabile til svagt faldende priser. Det er en af forklaringerne på, at salgstiderne ikke blev presset yderligere ned på markedet for ejerlejligheder og huse, siger han.

- Samlet set var det et fornuftigt år med pæn handelsaktivitet. Det er klart, at en realistisk udbudspris i sagens natur også i 2018 har spillet en vigtig rolle i forhold til at mindske risikoen for lang liggetid i boligsalget.

Resten af landet haler ind på storbyen

Men hvad kan man så se frem til, som potentiel sælger- eller huskøber i 2019? Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, ser det fornuftigt ud:

- Som udgangspunkt forventer vi endnu et år for husmarkedet med bredt funderede prisstigninger på tværs af landet. Selvom der stadig er forskelle i udviklingen, er vi i øjeblikket vidne til noget af den mest ensartede regionale prisvækst på boligmarkedet i mange år, når vi ser på de forskellige landsdele, siger han til Boliga.

- Udviklingen drives ikke kun af en aftagende prisvækst i de dyreste områder – herunder københavnsområdet – men også af, at resten af landet over de senere år i højere grad er kommet med på boligopsvinget. Denne tendens, venter vi, vil vare ved ind i 2019, og den kan endda blive forstærket yderligere som en konsekvens af opbremsningen på markedet for ejerlejligheder.

Den kommunen, der har oplevet det største fald i salgstiden i 2018 er Sorø: 86 dage kortere i forhold til året før.

Se de aktuelle liggetider for villaer udbudt til salg her

*Boliga har opgjort de gennemsnitlige salgstider for villaer og rækkehuse i hver kommune i 2018.